Разведка выступает за разнообразие и инклюзивность

Секретная разведывательная служба МИД Великобритании, более известная как MI6, начнет нанимать на работу людей, рожденных за пределами Великобритании. Однако кандидатам по-прежнему необходимо иметь британское гражданство, сообщает The Times.

Главными принципами разведки теперь являются разнообразие и инклюзивность. «Мы хотим принимать к себе талантливых людей, не сужая критерии отбора. Если вы берете на работу людей, рожденных исключительно в Британии, то получаете множество однотипно думающих сотрудников. Нам хочется разнообразия», – заявил представитель правительства.

В 2020 году MI6 снизила минимальный возраст кандидатов с 21 года до 18 лет и отменила верхний возрастной предел в 55 лет. Несмотря на послабления, лиц с двойным гражданством могут попросить отказаться от одного из них. Кроме того, хотя бы один родитель соискателя должен являться гражданином или резидентом Великобритании.

Нынешний глава разведывательной службы Ричард Мур подчеркнул, что хочет максимально разнообразить пул сотрудников, пишет The Daily Mail. Мур, чья супруга страдает слепотой, планирует привлечь к работе даже людей с ограниченными возможностями.