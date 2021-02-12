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Первоклассники больше всего пострадали от закрытия школ в пандемию

Первоклассники больше всего пострадали от закрытия школ в пандемию
Фото:123rf.com

Хуже всего дети справлялись с задачами по математике

Эксперты компании Juniper Education выявили регресс в знаниях учеников начальной школы, вызванный переходом на дистанционное обучение из-за пандемии. Аналитики обработали результаты тестов из 6 тыс. английских школ, где обучается порядка 1,47 млн человек.

Выяснилось, что дети стали хуже читать, писать и понимать содержание текста, пишет Sky News. Больше всего от перехода на дистанционное обучение пострадали первоклассники в возрасте 5-6 лет; их общая успеваемость оказалась на 25% ниже нормы, говорят в Juniper Education.

Хуже всего дети справлялись с задачами по математике.

Директор школы Mundella Primary School Фрейзер Вестморленд рассказывает, что после открытия школ в 2020 году часть материала пришлось проходить заново. «Если младшие школьники не освоят азы, то не смогут двигаться дальше», – объяснил Вестморленд.

Дети из малообеспеченных и неблагополучных семей показали особенно плохие результаты. Только 43% из них читали на ожидаемом уровне к лету 2020 года. Среди детей из обеспеченных семей этот показатель был выше – с текстом справились 63%.

Автор исследования Стефан Николс считает, что его отчет поможет учителям выявить пробелы в обучении и подготовить новый учебный план к открытию школ в марте 2021 года.

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