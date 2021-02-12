ВВП Великобритании снизился на 9,9% в 2020 году

Это рекордное падение за триста лет

ВВП Великобритании снизился на рекордные 9,9% по итогам 2020 года, сообщает BBC со ссылкой на данные Национальной статистической службы (ONS). По данным Банка Англии, это крупнейшее падение британской экономики с 1709 года. До этого падение ВВП не превышало 4,1%.

Тем не менее, Великобритания смогла избежать двойной рецессии, когда сокращение ВВП происходит дважды через короткий промежуток времени. Рецессией считают последовательное падение валового продукта в течение двух кварталов. В ноябре 2020 года экономика снизилась на 2,3%, но уже в декабре выросла на 1,2%. Послабления ограничений помогли подняться автомобильной индустрии и гостиничному бизнесу.

Хуже всего показал себя строительный сектор: объем выполненных строительных работ снизился на 12,5%.

Экономисты заявляют, что жесткие коронавирусные ограничения продолжат негативно влиять на экономику. «Мы ожидаем резкого снижения активности в течение первого квартала 2021 года», – рассказал Кемар Уайт, старший экономист Национального института экономических и социальных исследований (NIESR). Однако начиная со второго квартала рост ВВП ускорится благодаря программе вакцинации и послаблениям ограничений.