Ливерпуль признан самым романтичным городом Великобритании

Местные жители больше других британцев любят ромкомы

Самым романтичным городом Великобритании был признан Ливерпуль! Исследование, проведенное сетью кинотеатров Showcase Cinemas, показало, что его жители чаще других британцев ходят в кино как на серьезные на фильмы о любви, так и легкие романтические комедии. В числе самых любимых ливерпульцы называют такие картины, как After We Collided («После. Глава 2»), Last Christmas («Рождество на двоих») и Yesterday («Вчера»).

Не стоит забывать, что Ливерпуль является родиной The Beatles, чьим первым синглом стала композиция Love Me Do («Люби же меня»). В 1964 году она достигла первого места в американском чарте Billboard Hot 100.

В тройку самых романтичных британских городов также вошли Кент и Кардифф.

В зависимости от локации меняется и выбор любимого фильма. Внимание жителей Бристоля, Дерби, Дадли и Лестера привлекла франшиза Fifty Shades of Grey («Пятьдесят оттенков серого»). В Блюуотере и Ридинге зрители отдали предпочтение фильму Book Club («Книжный клуб»). В Саутгемптоне хитами проката стали Yesterday и Last Christmas.

Управляющий сетью Showcase Cinemas UK Марк Барлоу надеется, что в скором времени жители Великобритании снова смогут ходить в кино на любимые ленты.