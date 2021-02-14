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Где в Лондоне живет романтика

Где в Лондоне живет романтика
фото123rf.com

Атмосферные прогулки в День святого Валентина и не только

Набережная в Ричмонде

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К реке по этому маршруту выходят несколько исторических усадеб с отлично сохранившимися особняками: Marble Hill House, Orleans House, York House и еще несколько построек помельче.

Вход на Eel Pie Island – частный остров с рок-н-ролльным прошлым, сейчас целиком заполненный артистическими студиями, – открывается, к сожалению, только два раза в год, но зато рядом можно переплыть реку на пароме. Паром крошечный, ходит часто, переправа занимает всего несколько минут, а вернуться можно по другой стороне Темзы. Тут тоже много парков – они тянутся вдоль берега почти непрерывной полосой. Особенно украшает округу большой особняк Ham House, построенный в XVII веке. Дом с роскошной исторической отделкой внутри, великолепный сам по себе, окружен прекрасным садом – в середине февраля в нем уже зацветут нарциссы.

 

Little Venice

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Little Venice – тихий район вдоль канала Grand Union. Самая яркая его часть, наверное, вокруг Robert Browning’s Island и вдоль отрезка канала по направлению к Maida Hill.

Чтобы оценить это место, идти лучше по пешеходной дорожке, которая проложена внизу, прямо вдоль кромки канала. Берега полностью заняты причаленными баржами – старыми и новыми, большими и маленькими, – но все они одинаково уютные и колоритные. Баржи занимают несколько километров, и гулять мимо них, разглядывая своеобразную водную жизнь, – отдельное удовольствие. Вдоль берегов расположены кварталы старых городских домов в классическом стиле, над водой висят викторианские мосты, воздух пахнет речной водой, а атмосфера, кажется, сама способна генерировать романтику.

Hampstead Heath

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Полюбоваться на Лондон можно  с Parliament Hill Viewpoint в парке Хампстед-Хит. Парк состоит из нескольких частей. Он очень большой – не такой многолюдный, как обычно бывает в Лондоне, и на вид немножко диковатый, с зарослями ежевики, неасфальтированными тропинками и тихими озерами.

Кроме парка, в районе Хампстед приятно просто погулять по улицам – городская георгианская застройка XVIII столетия сохранилась тут квадратными километрами, а между обыкновенными зданиями запрятаны сотни интересных исторических особняков. Четыре из них: Fenton House, Burgh House, Keats House и Kenwood House – работают как музеи.

Артистическим и богемным районом Хампстед остается уже более трехсот лет, что наложило отпечаток на архитектуру: тут много с изюминкой оформленных жилых домов, а отдельные улицы выглядят так, будто сошли с открытки.

Также в округе много старинных пабов, из которых самый колоритный – это расположенный между парками Spaniards Inn. Здание датируется 1585 годом, и именно в нем родился знаменитый разбойник Дик Тюрпин (а впоследствии прятал добычу). К слову, он не единственная известная личность, связанная с этим заведением: Китс писал тут стихи, Рейнолдс рисовал наброски, Брэм Стокер записывал местные легенды для будущего романа о Дракуле, а вот Байрон приходил сюда просто отдыхать. Сейчас тут разливают пиво только навынос.

 

Epping Forest

commons.wikimedia.org

Epping Forest – это уже не парк, а лес. Растет он, по мнению ученых, со времен неолита и за последние пару тысяч лет не слишком сильно изменился. Находясь так близко от города, Эппинг уцелел по очень простой причине: начиная с XII века он считался королевскими охотничьими угодьями.

Живности тут, кстати, до сих пор водится много – олени повсюду бегают, белки по деревьям скачут, лисы гуляют… Дорожки в лесу есть, но узкие и неасфальтированные, а в чаще запросто можно не навсегда, но заблудиться.

Лесов в Британии немало, однако так близко к Лондону расположен только один – в Epping Forest запросто можно добраться на метро. Проще всего доехать до станции Loughton, а от нее до лесного массива уже меньше километра пешком. На картах это не очень хорошо видно, но на самом деле сориентироваться просто: улица Nursery Rd идет прямо по кромке леса.

В чаще есть несколько исторических мест: Loughton Camp, Ambresbury Banks и Queen Elizabeth’s Hunting Lodge. Первые две исторические зоны – остатки фортов, построенных кельтскими племенами в железном веке, задолго до прихода в Британию римлян. Зданий тут нет, только рвы, холмы и прочие изменения рельефа, но даже это большая редкость. А вот охотничий домик королевы Елизаветы прекрасно сохранился с XVI столетия, и в него можно зайти.

Существует легенда, что в Эппинге погибла мифическая королева кельтов Боадицея, и в сказки верится без труда: деревья огромные, старые и такой причудливой формы, что кажется, будто в ветвях прячутся эльфы. Среди многовековых дубов скрыты крошечные лесные озерца с неподвижной в любую погоду водой, то тут, то там бегут ручьи, зеленеет мох – словом, кельтская сказка.

Kew Gardens

Крупнейший ботанический сад мира Kew Gardens находится в Лондоне, и для приятной прогулки в праздник он подходит наилучшим образом. 

Красивые, большие деревья множества различных сортов, море диких местных растений, формальный парк – чего тут только нет. Оранжереи – отдельная радость: в них можно посмотреть, как растут ваниль и чай, как цветут амазонские лилии и спеет черный перец, какой величины бывают фикусы, когда они не в горшках, и как плодоносит папайя.

Вдобавок сад сделан так, чтобы, кроме осмотра биологических редкостей, в нем было приятно и просто погулять, причем в любой сезон. В феврале здесь зацветают самые ранние деревья, луга уже покрыты травой, а ко Дню святого Валентина распустится знаменитый Crocuses Carpet из трех миллионов крокусов.  В допандемийные времена тут проходил фестиваль орхидей, но из-за карантина его отложили на год.

Подготовила Елена Чернова

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