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700 тыс. самозанятых остались без работы за время пандемии

700 тыс. самозанятых остались без работы за время пандемии
Фото:123rf.com

Они не получают финансовой помощи от правительства

Порядка 700 тыс. самозанятых граждан Великобритании в настоящее время находятся без работы из-за эпидемии коронавируса, пишет The Guardian. По данным независимой аналитической компании The Resolution Foundation, это на 50% больше, чем в мае 2020 года. В первую волну источника дохода лишились 460 тыс. человек.

Сильнее всего от последствий пандемии пострадали парикмахеры, уборщики и те люди, которые начали работать на себя незадолго до марта 2020 года. Всего в Великобритании насчитывается более 5 млн самозанятых граждан, однако только 3,5 млн из них получили финансовую помощь от правительства. Государство выделило £20 млрд на их поддержку.

Но даже те самозанятые, кто сумел сохранить работу в этот период, жалуются на негативное влияние пандемии. У 41% опрошенных доходы снизились минимум на 25%.

Аналитики из Управления бюджетной ответственности (OBR) заявляют, что во второй половине 2021 года британская экономика подрастет за счет вакцинации населения и послабления ограничений. Тем не менее, рост будет небольшим, поэтому министру финансов Риши Сунаку придется задуматься о продлении и расширении программы финансовой помощи перед планированием бюджета на год.

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