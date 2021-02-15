В Лондоне снова прошла акция протеста в защиту Алексея Навального

Сторонники политика призвали бойкотировать компанию «Ив Роше»

14 февраля в нескольких странах снова прошли акции протеста в защиту российского оппозиционера Алексея Навального. В России его сторонники выходили во дворы своих домов со свечами и фонариками, пишет BBC. Информацию об акции сопровождал хештег #ЛюбовьСильнееСтраха – он продержался в топе российского сегмента «Твиттера» весь день.

По словам главы штаба Навального Леонида Волкова, мирная акция должна была сплотить людей перед общей целью и показать силу человеческой любви.

В Лондоне участники акции снова предстали в виде персонажей повести Джорджа Оруэлла «Скотный двор», в которой изображен переход от идей всеобщего равенства и построения утопии к диктатуре и тоталитаризму. Некоторые из людей стояли с эмблемой компании «Ив Роше», на которую недавно обрушилась волна критики, сообщает UK Fashion Network. Компанию обвиняют в пособничестве российским властям по делу Навального, некоторые предлагают бойкотировать ее продукцию.

2 февраля Симоновский суд Москвы отменил Алексею Навальному условное осуждение по делу компании «Ив Роше» и назначил реальный срок – 3,5 года колонии общего режима, сообщает РБК. Судья Наталья Репникова зачла 10 месяцев, проведенные под домашним арестом. С учетом этого Навальный должен провести в колонии 2 года 8 месяцев.