Людей с пониженной обучаемостью не хотят реанимировать при COVID-19

Больные столкнулись с недопустимым уровнем дискриминации

Люди с особенностями психического развития и пониженной обучаемостью чаще умирают от коронавируса, пишет The Guardian. К такому выводу пришли специалисты NHS, проанализировав данные по смертности среди жителей Великобритании с начала третьего карантина. В 65% случаев причиной смерти становился COVID-19.

При этом у молодых людей 18-34 лет с особенностями психического развития в тридцать раз больше шансов умереть от коронавируса по сравнению с их обычными сверстниками, утверждают в Службе общественного здравоохранения Англии (PHE).

Несмотря на то, что некоторые граждане с синдромом Дауна были отнесены к приоритетной группе по получению вакцины, большинство будет ждать своей очереди до лета. Помимо этого, некоторые люди с особенностями психического развития получили предупреждение о том, что их не будут реанимировать в случае тяжелого варианта заболевания коронавирусом. Об этом сообщает благотворительная организация Royal Mencap Society.

Обычно отказ от реанимации подписывают, если пациент уже слишком слаб. Однако в случае больных с ЗПР подобное поведение недопустимо, заявил глава Mencap Эдел Харрис. Представитель министерства здравоохранения согласился с утверждением и пообещал разобраться в ситуации. Департамент обещает опубликовать результаты расследования в скором времени.