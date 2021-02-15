Принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка

Он станет восьмым в очереди на британский престол

Принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган Маркл ожидают второго ребенка, сообщает CNN. «Мы можем подтвердить, что Арчи скоро станет старшим братом. Герцог и герцогиня Сассекские очень рады, что у них появится второй ребенок», – говорится в заявлении официального представителя пары. В честь этого события фотограф и друг семьи Мисан Харриман опубликовал в «Твиттере» черно-белый снимок.

Сначала Гарри и Меган поделились новостью со своими семьями, и только потом сделали официальное заявление для прессы. Представитель Букингемского дворца сообщил, что Елизавета II, принц Чарльз, принц Уильям и другие члены королевской семьи рады за пару и желают им всего самого наилучшего. Ребенок станет десятым правнуком королевы Великобритании и восьмым в очереди на трон.

В ноябре 2020 года стало известно, что летом Меган Маркл пережила выкидыш. «Потеря ребёнка – это невыносимое горе, которое многие переживают, но о котором немногие говорят», – отметила герцогиня Сассекская в своем открытом письме для газеты The New York Times.