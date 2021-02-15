Энергия красоты: спорт, массаж и матча

Регулярные умеренные тренировки не только благоприятно сказываются на общем состоянии здоровья, но и делают кожу красивее и моложе. Во время занятий спортом усиливается кровообращение, благодаря чему улучшается цвет кожи и повышается ее эластичность. Упражнения улучшают циркуляцию крови, способствуют удалению токсинов и стимуляции роста волос (увеличивается приток крови к коже головы, и это благотворно действует на волосяные фолликулы).

Также тренировки помогают уменьшить количество DHT – гормона, останавливающего рост волос, а также снижающего уровень кортизо­ла в организме. При физических нагрузках укрепляются стенки сосудов, кислород лучше проникает в клетки тела и насыщает организм питательными элементами, поэтому кожа приобретает здоровый оттенок и становится более упругой.

Выделение пота очищает поры от омертвевших клеток, грязи и жира, а заодно от­лич­но увлажняет кожу. Потоот­де­ление регулирует баланс натрия и кальция в организме, кроме того, пот содержит природный антибиотик, который помогает побороть некоторые бактерии на коже. Главное – не позволять поту высыхать на коже и обязательно принимать душ после тренировки.

Регулярные физические упражнения также стимулируют выработку коллагена и эластина, что приводит к улучшению вида кожи, она становится более увлажненной, защищенной и устойчивой к появлению морщин. При этом физическая активность гораздо сильнее омолаживает кожу, чем любые кремы с коллагеном в составе.

Во время любой спортивной тренировки в организме вырабатываются эндорфины – так называемые гормоны счастья, – которые улучшают настрое­ние, способствуют продуктив­ной деятельности и дарят ощущение радости. Именно эндорфины вызывают приятную усталость и чувство удовлетворенности в конце занятий и мотивируют на продолжение тренировок.

Больше чистой энергии: ENSŌ Matcha

От £12,99 // ensomatcha.co.uk

Большинство из нас начи­на­ет день с кофе. Отка­зать­ся от это­го напитка, при­дающего энер­гию, непрос­то, но можно. Замените кофе зе­леным чаем, а еще лучше чаем мат­ча (концентрированный зе­леный чай в виде порошка, со­держащий антиоксиданты и витамины и бодрящий еще сильнее), и уже через не­делю вы заметите разницу!

Чай матча британского бренда ENSŌ выращивается в Киото (Япония) – самом престижном в мире регионе для культивации этого сорта чая. Его поколениями выращивают маленькие семейные фермы. Чай производится небольшими партиями, что гарантирует свежесть, качество и восхитительный вкус матчи. Разные сорта смешиваются так, чтобы вкус был уникальным.

Ceremonial Matcha (£16,99 за 20 г) – этим чаем лучше наслаждаться в чистом виде, без добавок. Для его производства используют только самые молодые листья, что придает ему нежный вкус и особый аромат.

Everyday Matcha (£12,99 за 20 г) – матча с более насыщенным вкусом, идеально подходит для латте, смузи и других кулинарных творений.

Правильные пробиотики: Symprove Live&Active Bacteria

От £52 в месяц // symprove.com

Последние несколько лет наблюдается активный рост интереса к пробиотикам и здоровью кишечника. Спрос рождает предложение – на полках аптек появляется все больше различных средств с полезными бактериями, однако немногие знают, что большинство таких средств не работает или работает крайне неэффективно, а действие многих не было научно доказано.

Symprove – революционный жидкий пробиотик на водной основе. Три ведущих независимых клинических исследования доказали, что он работает – Symprove обладает уникальной способностью проникать в среду кишечника, выживать в ней и оказывать полезное действие. Препарат содержит многофазные живые и активные бактерии (из экстракта проросшего ячменя) и четыре разновидности пробиотических бактерий.

Symprove отличается от других пробиотиков системой доставки в кишечник. В процессе пищеварения вырабатываются желудочная кислота и соли желчных кислот. Бактерии, поставляемые такими продуктами, как йогурты, редко могут выжить в столь суровых условиях и в большинстве своем погибают. Бактерии, содержащиеся во многих других продуктах, грубо говоря, замораживаются: прежде чем они смогут приступить к работе, их необходимо активировать. Это происходит не сразу, поэтому часто еще до момента активации бактерии успевают пройти всю пищеварительную систему и оказываются совершенно неэффективными. То есть пробиотики вы принимали, а результата от них нет. Бактерии, входящие в состав Symprove, уже находятся в активной стадии, они растут в водной формуле и начинают немедленный процесс колонизации и размножения в кишечнике. Каждый миллилитр Symprove содержит около 200 млн живых активных бактерий, без добавления глютена или молочных продуктов.

Специально разработанная программа на 12 недель приема действительно приносит эффект: после ежедневного утреннего приема я ощущала заметную легкость в организме и прилив энергии. Конечно, это положительно отразилось и на состоянии кожи.

Расслабляющая ванна: Kneipp Mineral Bath Salt

От £5 // notino.co.uk

Отзывы на продукцию немецкой марки Kneipp сплошь положительные. Их натуральные соли для ванн и масла действительно заслуживают похвалы. Отличное средство для расслабления и восстановления мышц – соль из термальных источников с арникой. В сочетании с успокаивающей теплой водой кристаллы соли (с экстрактом арники и комплексом натуральных эфирных масел) снимают напряжение мышц и боли в суставах. Ароматную смесь лучше всего использовать в теплой воде. Принимать ванну с этим средством нужно не менее 15–20 минут.

£159 // assome.co.uk

Профессиональный ультразвуковой массажер от целлюлита Assome! выполняет сразу три функции: убирает целлюлит с помощью ультразвука (с частотой 1 МГц), подтягивает кожу и сглаживает складки за счет радиочастот, делает кожу гладкой и выравнивает тон за счет светодиодов (красный и синий холодный свет высокой интенсивности).

Ультразвуковая терапия с частотой 1 МГц обычно используется на профессиональных аппаратах для похудения. Это высокочастотные вибрации, вызванные воздействием ультразвука, направленные на устранение целлюлита, который скрывается глубоко под кожей, а также на уменьшение процента жировых клеток, что способствует похудению в обрабатываемой зоне и коррекции фигуры. Физические колебания (до 1 млн в секунду) вызывают мощные вибрации, что обеспечивает уникальный массаж и тем самым улучшает клеточную метаболическую функцию, увеличивая жизнеспособность клеток, улучшая кровообращение и питание кожных тканей, чтобы кожа оставалась гладкой и эластичной.

Высокочастотные радиоволны, которые колеблются 6 млн раз в минуту, подтягивают кожу, уменьшают целлюлит и осветляют морщинки. Радиочастоты (RF) очень популярны в косметических технологиях. RF-процедура для подтяжки кожи – эффективный способ омолодить кожу и повысить ее эластичность. RF нагревает дерму (самый глубокий слой кожи), не вызывая немедленного повреждения эпидермиса (самого верхнего слоя кожи). Этот механизм работает за счет стимуляции структурных изменений как коллагеновых волокон, так и волокон эластина, возвращая им первоначальную эластичность.

Холодный свет высокой интенсивности может помочь улучшить состояние кожи и вернуть ей молодость и упругость. Светодиоды (LED light) эффективны при различных кожных проблемах, а сочетание со светопоглощающим гелем позволяет светодиодному свету глубже проникать в кожу. Светодиод обеспечивает клетки фибробластов полным баком топлива, чтобы старые клетки дермы начали активно вырабатывать коллаген и эластин, улучшая неровный цвет кожи, сужая поры и осветляя кожу.

Чтобы увидеть результат, массажер рекомендуют использовать 3 раза в неделю на протяжении 3 месяцев.