У 450 тыс. семей возникли проблемы с оплатой арендованного жилья

Только 3% съемщиков договорились о снижении суммы арендной платы

Согласно подсчетам The Resolution Foundation, в январе 2021 года 750 тыс. британских семей не смогли внести ежемесячный платеж за аренду жилья. В январе 2020 года таких семей было на 450 тыс. меньше, пишет BBC. Это значит, что около полумиллиона человек начали испытывать финансовые трудности исключительно из-за пандемии.

Только 3% съемщиков за последние 10 месяцев сумели договориться с лендлордом о снижении суммы арендной платы, говорится в отчете аналитического центра.

При этом в каждом двадцатом случае арендаторы получили отказ – арендодатели отказались входить в положение и снижать арендные платежи.

В результате финансового кризиса, вызванного эпидемией, доходы снизились у каждого четвертого съемщика жилья. У некоторых из них имелись какие-то накопления, однако большинство осталось практически без денег, утверждает руководитель исследования The Resolution Foundation Линдси Джадж.

Весной 2021 года подходит к концу программа финансовой поддержки граждан Job Retention Scheme, что может привести к безработице и еще большему росту долгов, предупреждают аналитики.

Ранее арендодателям в Англии, Уэльсе и Шотландии запретили выселять жильцов из-за неоплаты аренды. Запрет действует до конца марта 2021 года. В Северной Ирландии домовладельцы обязаны уведомить арендаторов за 12 недель, прежде чем переходить к процедуре выселения.