Кот Ларри отмечает десятилетие на посту главного мышелова страны

И не собирается уходить в отставку!

Главный мышелов Великобритании отмечает десятилетие своей карьеры, пишет Sky News. СМИ интересуются котом Ларри не меньше, чем президентами других стран, которые прибывают с визитом на Даунинг-стрит. А кот, в свою очередь, словно знает о наличии камер и часто попадает в новостные сводки.

Любимый кот премьер-министра Дэвида Кэмерона, которого тот взял котенком из приюта еще в 2011 году, остался в резиденции, успел «поработать» с Терезой Мэй и теперь следит за еженедельными брифингами Бориса Джонсона. Ларри пока не собирается уходить в отставку, как это сделал в прошлом году кот МИД Великобритании Палмерстон.

«Я прибыл на Даунинг-стрит ровно 10 лет назад. Такое ощущение, что мои соседи по дому собирались навести шуму, но, надеюсь, я обеспечил некоторую стабильность. Пошла вторая декада!» – такое сообщение появилось в официальном «Твиттере» Ларри.

За это время не обошлось и без скандалов. Политический обозреватель Мэтью Д’Анкона заявил, что появление Ларри был всего лишь пиар-ходом, а на самом деле семья Кэмеронов его не любит. Чтобы развеять чудовищные слухи, Дэвиду Кэмерону пришлось позировать для фото в довольно неудобной позе с Ларри на коленях.