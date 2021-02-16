Противозачаточные таблетки могут начать продавать без рецепта

Медэксперты рассматривают два вида оральных контрацептивов

Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) проводит публичные консультации касаемо двух видов оральных контрацептивов, содержащих только гестагены, пишет The Guardian. Если по итогу ведомство решит переклассифицировать препараты Lovima 75 мкг и Hana 75 мкг, то их начнут свободно продавать в аптеках.

Сейчас эти таблетки можно приобрести только по рецепту после консультации с врачом.

«Мы надеемся услышать мнение как можно большего числа людей. Это позволит нам понять, действительно ли стоит отпускать эти средства без рецепта», – заявила представитель MHRA доктор Сара Бренч.

В 2020 году межпартийная группа депутатов опубликовала отчет о репродуктивном здоровье женщин в Англии. Ранее многие из них получали контрацептивы через специальные клиники сексуального здоровья NHS (sexual health clinics), но из-за сокращения их числа больше не могут себе этого позволить. В отчете говорится, что ограниченный доступ к противозачаточным средствам больше всего скажется на маргинализированных группах населения, которые отказываются консультироваться по поводу контрацепции со своим GP.