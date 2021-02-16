Жирный вторник: пора печь блины!

В этом году он приходится на 16 февраля

Жирный вторник – это день перед Пепельной средой, знаменующей начало Великого поста. В 2021 году он приходится на 16 февраля. Если во франкоговорящих странах его называют «Марди Гра» (Mardi gras), то в англоговорящих – «Покаянный день» (Shrove Tuesday) или «Блинный день» (Pancake Day). Он очень популярен в Великобритании, Канаде, Ирландии, Австралии, Новой Зеландии и некоторых штатах США.

В этот день англичане по традиции пекут блины, рассказывает The Independent. Чаще всего их едят теплыми, а подают обсыпанными сахаром и политыми лимонным соком. До начала пандемии в этот день устраивались блинные бега – забеги со сковородкой в руках, на которой лежит блин. Побеждает участник, которому удалось на бегу подбросить и перевернуть блин на сковородке наибольшее число раз.

Утверждают, что эта традиция возникла в 1445 году в Бакингемшире. По легенде, одна женщина так увлеклась выпеканием блинов, что забыла о начале церковной службы. Когда зазвонил колокол, она побежала в церковь со сковородой в руках.

Если вы захотите сегодня испечь блины, можете воспользоваться фирменным рецептом от «Англии»!