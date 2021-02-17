London Fashion Week на диване

Лондонская неделя моды (19–23 февраля) опять пройдет в цифровом формате. Как посетить главное событие британской моды не выходя из дома? Что посмотреть, почитать и послушать?

Всего год назад многие модницы не могли представить сентябрь и февраль без приятных хлопот – выбора нарядов, приглашений на яркие шоу, интервью и вечеринки. Хотя и в виртуальном мире есть свои плюсы: не надо сидеть на диете, чтобы влезть в sample size крутой новинки, а шоу можно посмотреть в горизонтальном положении.

Цифровые недели моды и виртуальные шоу, увы, для модной индустрии стали делом обыденным. Британцы первыми перевели неделю моды в цифровой формат – и в июне (мужская мода), и в сентябре 2020-го, – а за ними последовали и парижане, проведя первую в истории Неделю высокой моды онлайн. Эпидемиологическая ситуация за полгода не улучшилась. Но несмотря на жесткие ограничения, связанные с пандемией COVID-19, Лондонская неделя моды состоится. Будет она не такой, как вы привыкли, и вряд ли такой, как вы хотели.

Из-за ковидных ограничений уровня Tier 4 и эта неделя моды пройдет без зрителей: показы, презентации и выставки – все онлайн. Официальное открытие состоится 19 февраля в 9:45 утра – на сайте londonfashionweek.co.uk покажут 14-минутный фильм. На этом же сайте можно будет посмотреть показы новых коллекций. Полное расписание – здесь.

Показы дополнят мультимедийными материалами: «Дневники дизайнеров» – это короткие фильмы о творческом процессе, в раздел «Звуки» вынесены подкасты и плейлисты, а о прагматичности британцев говорят раздел «Оптовые закупки» и виртуальные шоурумы начинающих дизайнеров.

Оптимистичным саундтреком в неделю моды для вас точно станет плейлист British Fashion Council на Spotify. Дискуссии о влиянии политики на моду, моды – на окружающую среду, о расизме в моде и многом другом слушайте в подкастах Cовета моды на Apple Podcast.

Мужское и женское

Февральская неделя станет первой гендерно-нейтральной неделей моды в Лондоне. Это не результат лоббирования активистов ЛГБТ и даже не новая этика (хотя куда в наше время без нее). Каролин Раш – CEO British Fashion Council, главного организатора недели – сказала, что размер модной индустрии сжался, и модному совету пришлось переосмыслить концепт мероприятия, чтобы дать больше свободы дизайнерам в том, что и когда показывать. И правда, некоторые дизайнеры создают и мужскую, и женскую одежду, а в их показах наряду с мужчинами и женщинами участвуют небинарные персоны. Двери британской моды открыты для всех.

Январской Неделей мужской моды пришлось пожертвовать, и ее показы пройдут параллельно с основной традиционной программой. Впервые мужскую моду отдельно в британской столице показали в июне 2012 года, но, по словам Дилана Джонса, главы подразделения мужской моды в Британском модном совете, это разделение стало неактуально во время пандемии. Остается надежда, что все вернется на круги своя и мужскую моду мы увидим опять в июне, а основные показы в сентябре. Но если индустрия не восстановится, то даже разделение на сезоны весна-лето и зима-осень станет малоактуальным.

Новые люди NewGen

Главной фишкой Лондонской недели моды всегда был авангард – Британия считается кузницей новых креативных талантов. Модный совет запускал несколько платформ для поддержки молодых дизайнеров, одна из самых успешных – NewGen. В этом году главным спонсором программы стал TikTok – быстро растущая социальная сеть, облюбованная зумерами. Участие в NewGen не похвальная грамота, а финансовая помощь, общение с менторами, посещение мастер-классов и стрим-показов.

Программу NewGen запустили в 1993 году, и она помогла стартовать карьере Александра Маккуина, Кристофера Кейна, Симоны Роши, Николаса Кирквуда и других. Благодаря NewGen c апреля 2020 года финансовую помощь на сумму £1,5 млн получили 67 дизайнеров.

Мэтры Модного совета надеются, что сентябрьские показы пройдут в офлайновом формате и дизайнеры смогут участвовать в них лично. Подать заявку на поддержку по гранту NewGen можно на сайте British Fashion Council.

Что посмотреть

По официальным данным British Fashion Council, всего в Лондонской неделе моды примут участие 95 дизайнеров: 34 бренда женской одежды, 22 мужской, 29 смешанных и 10 марок аксессуаров.

Начнем с британцев. Рикардо Тиши представит мужскую коллекцию Burberry 22 февраля в 13:00. Многим запомнился прошлый показ – трансляция из березового леса в окрестностях Лондона. Коллекция принесла Тиши приз за креативность и инклюзивность на ежегодной премии Fashion Awards.

Любите лаконичный шик? Не пропустите шоу от Dunhill (23 марта в 11:00) – британская классика сегмента luxury в интерпретации креативного директора Марка Уэстона, – и шведов из Tiger of Sweden (19 февраля в 14:45), которые уже больше сотни лет шьют потрясающие мужские и женские костюмы.

Интересный этнографический стиль у Edward Crutchley (19 февраля в 13:00) – специалиста по текстилю, в прошлом консультанта Louis Vuitton и Christian Dior и дважды призера премии Woolmark Prize Awards за инновации и дизайн мужской одежды.

Унисекс-коллекцию покажет ART SCHOOL (20 февраля в 15:15) – гендерно-нейтральный бренд из Лондона под руководством Eden Loweth, который творит на грани дизайна и искусства.

Всем, кому в карантине не хватало роскоши, надо посмотреть показ семейного дуэта AADNEVIK. Пара шьет женственную одежду, в которой на красных дорожках блистают Рианна, Бейонсе, Кендалл Дженнер и другие звезды. Хила Аадневик – самоучка, Кристиан получил степень магистра в Королевском колледже искусств. Еще один творец в романтическом стиле, Bora Aksu, сделает стрим коллекции на сезон осень-зима – 2021/2022.

Какая же цифровая неделя моды без виртуальных моделей? Посмотрите шоу Alvaro Mars 19 февраля и поймете, в чем дело. Светлое fashion-будущее уже наступило. Правда, пока онлайн.

Наши люди

К сожалению, с каждым годом в программе LFW становится все меньше дизайнеров с постсоветского пространства. В этом сезоне не участвуют ни David Koma, ни Rohmir, ни Fyodor Golan. Но если хотите поддержать своих, загляните 22 февраля в 18:00 на задорную презентацию Natasha Zinko x DUOltd, а 21 февраля в 10:00 познакомьтесь с новым человеком на неделе моды – украинкой Машей Поповой. Ее яркая психоделическая коллекция представлена при поддержке British Fashion Council и Discovery LAB.

Подготовила Елена Лео