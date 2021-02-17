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За работу!

За работу!
фото123rf.com

Какие программы создания и поддержки рабочих мест предлагает правительство Соединенного Королевства?

Plan for Jobs

Пандемия сильно повлияла на ситуацию на рынке труда, затронув как крупный, так и малый бизнес. Люди подверглись масштабным сокращениям, многие компании обанкротились. Чтобы поддержать тех, кто находится в поиске работы, создать новые рабочие места и стимулировать экономику, в июле 2020 года правительство Соединенного Королевства запустило программу Plan for Jobs, направленную на людей всех возрастов и профессий. Проект должен облегчить компаниям поиск кандидатов для вакансий.

Стив Макколл из центра занятости Jobcentre Plus в Ньюкасле считает, что Plan for Jobs действительно помогает найти работу, сменить профессию и начать свое дело. Он объясняет: «Plan for Jobs – это набор инструментов, которые направлены на различные группы и потребности соискателей: молодежь, людей зрелого возраста, тех, кому грозит сокращение или кто долгое время провел без работы. Все эти меры эффективны, и мы уже смогли трудоустроить большое количество людей».

За последние десять месяцев правительство Великобритании помогло миллионам людей продолжать обеспечивать их семьи в рамках Plan for Jobs, направленной на защиту, поддержку и создание рабочих мест.

Беспрецедентная схема поддержки в размере £280 млрд была предоставлена для защиты и сохранения рабочих мест во всех регионах Великобритании и продлена до апреля 2021 года.

Эта схема включает в себя создание 9 млн рабочих мест с возможностью предоставления отпуска без сохранения заработной платы, программу поддержки самозанятых с бюджетом £13 млрд и миллиардные вложения, которые идут на гранты для бизнеса и обеспечение налоговых отсрочек.

123rf.com

Отраслевые программы академии труда (SWAPs)

SWAP – это возможность для соискателей, которые получают пособие Universal Credit, пособие по безработице (JSA) или пособие по трудоустройству и поддержке (ESA), укрепить уверенность в новом карьерном направлении, улучшить резюме и получить бесценный опыт работы и обучения.

Длительность программы составляет шесть недель, а сама программа состоит из трех частей:

1. Подготовка перед приемом на работу – краткий модуль профессионального обучения, которое проводится местным колледжем или иным учебным заведением.

2. Опыт работы у работодателя – это дает соискателям возможность получить новые профессиональные навыки на практике.

3. В конце программы либо собеседование с работодателем в этом секторе, либо, если приглашение на собеседование не последовало, помощь в подаче заявок на работу.

Сафван Ханаш, менеджер по бизнес-развитию в компании Embark Learning, считает, что SWAP дает потрясающую возможность как молодым, так и пожилым соискателям получить работу в желаемом секторе без опыта и рекомендаций. «Если бы они отправляли резюме напрямую работодателю, им вряд ли бы ответили или пригласили на собеседование. А для самого работодателя это шанс поддержать местное население и общины», – говорит он. По его мнению, COVID-19 привел к росту заявок на SWAP. Многие стали участниками программы после furlough или лишившись работы. Огромное количество участников раньше работало в гостинично-ресторанном бизнесе или в магазинах розничной торговли; есть и те, кто хочет работать в социальном секторе, но у них нет опыта. Немало заявок от бывших работников фабрик, строителей, офисных сотрудников, причем многие работали на одном месте годами. Также в программе участвуют студенты.

В обучении принимают участие профессиональные инструкторы, к примеру Embark Learning в рамках SWAP обучает социальных работников, которые могут получить ключевые навыки по уходу и обеспечению безопасности подопечных. Параллельно участников программы обучают тайм-менеджменту и правилам поведения на собеседовании. Для обучения некоторым навыкам по уходу даже используются технологии VR. Кандидатам также предоставляется одежда для собеседований, советы по управлению бюджетом и чеки на покрытие транспортных расходов.

Благодаря SWAP работодатели из различных отраслей предложили свои вакансии более 40 тыс. соискателей по всей стране. Каждое направление программы ориентировано на работу в определенной отрасли – это может быть уход за людьми, строительство или логистика. 

Kickstart Scheme

Схема Kickstart – это возможность получить оплачиваемое рабочее место у местного работодателя в течение шести месяцев при финансовой поддержке государства. Схема позволяет молодым соискателям при полном финансировании со стороны государства получить опыт работы в одной из крупнейших и престижнейших компаний Великобритании.

Действуя на территории Англии, Шотландии и Уэльса, схема способствовала заполнению тысяч рабочих мест в прошлом году. Программу приняли на ура. «К нам обращаются крупные работодатели и компании поменьше, которые хотят поддержать местное население. Мы сотрудничаем с огромным количеством компаний и учреждений: с организацией National Parks Association, предлагающей работу на свежем воздухе; с больницей Ньюкасла и The Prince’s Trust, которым требуются сотрудники в новую лабораторию по тестированию на COVID-19; с дружественной для местного комьюнити компанией по переработке мебели и другими», – подчеркивает Стив Макколл из Jobcentre Plus.

37-летняя бизнесвумен Эллен Уэйклем из Кардигана, Западный Уэльс, всегда готова помочь своей общине – и для этого ей пригодилась схема Kickstart. Ее винокурня производит качественный алкоголь, включая уникальный валлийский виски на ячмене от местных фермеров. «Схема стажировки – это шанс дать местной молодежи тот опыт, который ей необходим. Нам одобрили четыре места, и пока у нас нет большой загрузки, мы трудоустроили одного человека, а в дальнейшем найдем работу и для остальных. Упаковка и маркировка алкоголя осуществляется вручную, также наш стажер поддерживает винокурню в чистоте. Но это еще не все – мы рады рассказать ему обо всех аспектах бизнеса: технической стороне винокуренного процесса, бутилировании алкоголя, обслуживании клиентов, маркетинге и секретах ведения бизнеса в этой отрасли… Даже до пандемии, когда экономика процветала, в нашем регионе не было много карьерных перспектив, поэтому просто замечательно, что мы можем предложить новые рабочие места», – говорит она.

Вакансии по программе Kickstart открыты для молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет, получающих пособие Universal Credit и подверженных риску хронической безработицы.

Всего на создание привлекательных рабочих мест для молодежи в компаниях по всей Великобритании выделено £2 млрд.

DWP / New Enterprise Allowance (NEA) 

NEA предоставляет финансовую поддержку и всевозможную помощь людям, получающим определенные льготы (Universal Credit, пособие для безработных, а также пособие по трудоустройству и поддержке), для открытия собственного бизнеса. Индивидуальным предпринимателям, уже открывшим дело, схема помогает в его развитии.

54-летняя Джули Бриттон из Уигана потеряла работу стюардессы в прошлом году, но благодаря NEA открыла свое дело по изготовлению игрушечных мишек из бывших в употреблении материалов, включая униформу сотрудников авиалиний и одежду для малышей.

«Потеряв работу, я подала на пособие по безработице и начала активные поиски. Везде мне отказывали – и в больницах, и в офисах, – у меня уже опускались руки. Мой сын Дейл предложил мне начать шить мишек. Я купила выкройку на ebay, достала машинку – и так появился мой «первенец». У меня была куча старой униформы, и я решила сшить из нее еще игрушки. Потом я разместила пост в соцсети, и заказы стали поступать один за другим», – делится Джули.

Это первый раз, когда Джули обратилась к программе поддержки, до этого у нее всегда была работа. NEA предоставила ей бизнес-ментора, который помог разработать бизнес-план. Одновременно она получала финансовую поддержку от государства.

«Схема помогла мне выбраться из депрессии. Даже в разгар лета, когда погода была отличной, бывало, я сидела в саду и рыдала… Я не знала, что мне делать дальше, моя жизнь так резко изменилась. Новое дело помогло мне сконцентрироваться на конкретных задачах и придало мне сил. Я не знаю, что нас ждет впереди, но мой бизнес пока процветает», – говорит бывшая стюардесса. Иконы стиля Джулиан Макдональд и Пол Костелло, разработавшие униформу для British Airways, опубликовали фото мишек Джули у себя в соцсетях, сопроводив их восторженными комментариями.

NEA включает в себя рекомендации наставника по мере того, как новый бизнес начинает функционировать, и еженедельное пособие в размере до £1 274 в течение 26 недель. Также есть возможность подать заявку на ссуду, покрывающую начальные затраты бизнеса, который был основан меньше двух лет назад.

С момента запуска схемы NEA в апреле 2011 года владельцами собственного бизнеса стали более 215 тыс. соискателей.

Подробная информация о программах помощи безработным – на сайте gov.uk/jobhelp.

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