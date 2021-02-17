Россия снова продлила запрет на полеты в Великобританию

Такое решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом

Россия снова продлила запрет на авиасообщение с Великобританией, сообщает пресс-служба посольства РФ в Лондоне. Ограничения будут действовать по 16 марта, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 марта 2021 года», – говорится в официальном заявлении на сайте российского правительства.

Авиасообщение между странами было ограничено с 22 декабря 2020 года после обнаружения британскими медэкспертами нового, более заразного штамма коронавируса. Запрет на полеты действовал до 6 января, затем его продлевали еще дважды.

На 17 февраля в России выявили 12 828 случаев заражения коронавирусом, из них 1282 – в Москве, сообщает РИА Новости. 17 919 человек успешно выписались из больниц, 467 – скончались. Впервые с 9 октября число зараженных опустилось ниже 13 тыс. По данным BBC, в Великобритании за сутки выявили 10 625 новых случаев заболевания COVID-19, 799 человек умерли.