Прибывающих в Британию начали штрафовать за нарушение отельного карантина

Четверо человек должны будут выплатить по £10 тыс.

С 15 января в Англии и Шотландии заработали карантинные отели, однако правила размещения прибывающих в этих частях Соединенного Королевства отличаются. В Шотландии самоизолироваться в отелях должны все прибывающие из других стран (за исключением Ирландии), в Англии – только те, кто прилетел из стран «красного списка».

За это время полиция Бирмингема задержала уже четверых человек, которые утаили факт прибытия из входящих в «красный список» государств. Всех их оштрафовали на £10 тыс., сообщает The Evening Standard. Ранее министр здравоохранения Мэтт Хэнкок грозил нарушителям десятью годами тюремного заключения.

А в Шотландии двух изолировавшихся в отеле пассажиров отпустили отбывать карантин дома на следующий же день. Чан Вонг вернулся из США вместе с восьмилетней дочерью, добавляет издание. Семья летела в Шотландию с пересадкой в Дублине; по мнению официальных лиц, фактически они прибыли из Ирландии, а значит, могут покинуть отель и самоизолироваться у себя.

Профессор кафедры общественного здравоохранения Эдинбургского университета Линда Болд заявила, что новые правила бессмысленны. «Я не имею ничего против той семьи. Но сам факт, что пересадка в Дублине является основанием для отмены отельного карантина, кажется мне неправильным», – добавила Болд.