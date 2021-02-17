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Понедельник начинается в субботу

Понедельник начинается в субботу
фото123rf.com

                  Регина Кашапова

Пандемия позволила по-другому взглянуть на рабочее расписание

Пятидневная рабочая неделя – стандарт, которого придерживается большинство компаний. Далеко не в каждой стране выходные выпадают на субботу и воскресенье, однако большая часть мира привыкла работать в формате 5/2: пять дней на работу и два на отдых. Тем не менее всего за год пандемия коронавируса пошатнула многолетние традиции и устои – оказалось, благодаря развитию технологий сотруднику не обязательно приезжать в офис (во всяком случае не каждый день), а работу можно сделать быстрее, если не отвлекаться на чаепития и планерки. Значит ли это, что в ближайшем будущем свободного временем станет хоть отбавляй? Давайте посмотрим, что говорят специалисты.

Революция в сфере трудовых отношений

Социальное развитие общества и переход от аграрной экономики к индустриальному производству стали главными причинами сокращения рабочей недели до пяти дней. Если раньше западное общество работало по десять часов в день и отдыхало только по воскресеньям, то с развитием науки и промышленности многие начали ставить под сомнение продуктивность такого труда. Еще в 1810 году английский философ, педагог и социалист Роберт Оуэн сформулировал слоган «Восемь часов – на труд, восемь часов – на отдых, восемь часов – на сон».

В США одним из первопроходцев в сфере новых трудовых отношений стал основатель компании Ford Motor Company Генри Форд. Он начал закрывать свои фабрики на субботу и воскресенье еще в 1926 году, чтобы дать сотрудникам возможность восстановить силы перед началом новой недели. К этому времени число рабочих часов в США уже сократилось с изнуряющих 80 до вполне терпимых 50 – а 50 проще поделить на пять, а не на шесть дней.

Во Франции первые протесты по поводу продолжительности рабочего дня и призывы к нормализации пятидневной рабочей недели начались в 1891 году. Тогда рабочие текстильной фабрики в коммуне Фурми вышли на мирную демонстрацию, которая закончилась печальным образом: по протестующим открыли огонь, были убиты девять человек. Историки считают протест в Фурми одной из главных причин образования партии «Французская секция Рабочего интернационала» (SFIO).

В Германии восьмичасовой день при пяти днях работы утвердили только в 1918 году. Первой страной, закрепившей такой режим труда на конституционном уровне, стала Мексика – в 1917 году.

XX век ознаменовался массовым переходом стран на пятидневную рабочую неделю при сохранении семи- или восьмичасового рабочего дня. В большинстве государств рабочими, как правило, являются дни с понедельника по пятницу, но есть и исключения. Так, в Израиле основной выходной – суббота, рабочая неделя начинается в воскресенье и заканчивается в четверг или в пятницу. Граждане большинства мусульманских стран в пятницу отдыхают: в Саудовской Аравии рабочая неделя начинается в субботу и продолжается до среды, в Иране она идет с субботы до четверга, в Алжире, Египте, Сирии, Ираке и ОАЭ – с воскресенья до четверга.

Плюсы и минусы пятидневки

Пятидневная рабочая неделя имеет как плюсы, так и минусы, говорят специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). В числе плюсов они называют привычность такого режима работы для большинства людей. Пятидневка введена не только в офисах, но и школах – а значит, современному человеку проще мыслить отрезками времени по пять и два дня, рассчитывать время на себя и на выполнение рабочих задач, планировать отпуск и высчитывать даты.

Вторым преимуществом медэксперты называют распределение активности в пределах светового дня. Пятидневная неделя при семи-восьми часах работы позволяет сделать основную часть задач днем, а вечернее и ночное время оставить для сна. Ученые из Канадского центра безопасности и гигиены труда (CCOHS) провели исследование, в котором наблюдали за группой полицейских в ночную смену, пишет BBC – эксперты обратили внимание на цикл сна, уровень света во время отдыха и количество гормона мелатонина (он вырабатывается в организме человека вечером, когда мы начинаем уставать и планируем идти спать). Только 40% полицейских смогли полностью приспособиться к ночному образу жизни и не чувствовали себя измотанными, уставшими или несчастными. После пяти недель ночного бодрствования в организме изменился баланс глюкозы и нарушился обмен веществ – это может привести к развитию диабета второго типа и ожирению, говорят канадские ученые. Получается, что пятидневка спасает нас от болезней!

Однако минусов в таком режиме работы люди находят гораздо больше:

1. Переработка. Современные технологии позволили людям быть на связи с коллегами в любое время, что привело к неутешительным результатам. 80% опрошенных американцев, согласно исследованию Techcrunch, продолжают работать после выхода из офиса, а 50% начинают утро не с завтрака, а с просмотра рабочей почты. Средняя переработка при этом составляет порядка семи часов в неделю.

2. Устаревший взгляд на общество. Во второй половине XX века мужчина мог обеспечить деньгами супругу и детей, благодаря чему женщины чаще всего хлопотали по хозяйству. В современных семьях работают оба супруга, у которых зачастую не хватает времени на то, чтобы пообщаться и отдохнуть друг с другом после напряженного рабочего дня.

3. Иммобильность. Согласно исследованию Zenefits, все больше молодых людей вынуждены переезжать по работе в другой город, при этом у них остается меньше времени на посещение родных и друзей на малой родине. Плотный график с пятидневной рабочей неделей не дает возможности свободно перемещаться по стране.

4. Вред для здоровья. Да! Несмотря на упомянутое выше исследование канадских ученых, пятидневная неделя тоже может нанести вред здоровью, однако в большей степени это касается офисных работников. По данным Global News, 52% из них жалуется на проблемы со спиной, ногами и лишним весом – спортзалы и даже обыкновенные комнаты отдыха доступны в рабочее время далеко не всем.

Но что же нам предлагают взамен?

123rf.com

Четырехдневная неделя

Самая очевидная альтернатива – переход на четырехдневную рабочую неделю, когда сотрудники получают вдобавок еще один выходной. Это позволяет не менять привычный уклад работы и сконцентрироваться на важных задачах. Идея трех выходных не нова, пишет BBC. Некоторые западные компании начали продвигать ее еще в середине 1970-х годов, однако только в условиях пандемии мечта может стать реальностью.

В качестве плюсов такого режима работы эксперты называют растущую эффективность. Опрос американского сайта по трудоустройству FlexJobs показал, что 51% респондентов более продуктивны дома – даже работающие родители. Офисный шум не дает им сосредоточиться на задачах и приводит к замедлению работы. Кроме того, в течение рабочего дня у людей бывает свободное время, но уделить его выполнению личных задач они не могут, поэтому вынуждены бесцельно слоняться по офису, болтать с коллегами или постоянно устраивать перерывы на кофе и чай.

Японский филиал Microsoft обнародовал результаты эксперимента с четырехдневной рабочей неделей, сообщает Business Insider. В августе 2019 года сотрудникам предоставили дополнительный оплачиваемый выходной в пятницу, при этом их продуктивность увеличилась на 39,9% по сравнению с августом 2018 года. Компания также сократила время обязательных совещаний до 30 минут, поощряя дистанционное решение вопросов через корпоративные мессенджеры. Эксперимент Microsoft принес пользу не только сотрудникам: сокращение рабочего времени помогло снизить потребление электроэнергии на 23,1%, а офисных принадлежностей на 58,7% по сравнению с августом 2018 года.

В России главным сторонником введения четырехдневной рабочей недели является Дмитрий Медведев, однако мнения простых граждан по этому поводу разделились. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил, что 48% россиян не хотят менять режим работы. К четырехдневке положительно относятся жители Москвы и Санкт-Петербурга (36% опрошенных), других городов-миллионников (34%) и молодые люди в возрасте 25–34 лет (39%). А вот жители провинции связывают сокращение рабочего времени прежде всего со снижением заработной платы и ростом цен (43% опрошенных).

Возможно, три выходных подойдут далеко не всем…

3/2/2

Американские социологи Лорен Хоу, Эшли Уилланс и Йохен Менгес придерживается мнения, что человечество уже не вернется в офис, а будет использовать опенспейс только для периодических собраний и обсуждения векторов развития компании. В качестве нового способа работы они предлагают режим 3/2/2: три дня в офисе, два на удаленке и два выходных. Это позволит каждому сотруднику эффективно организовать работу и уделить достаточное время исполнению своих желаний.

Несмотря на кажущуюся сложность данной модели, доцент Гарвардской школы бизнеса Эшли Уилланс уверена: она как нельзя лучше подходит для постпандемийного мира. Чем меньше времени сотрудники проводят в офисе, тем меньше риск заражения коронавирусом.

График 3/2/2 сложно применять в больших компаниях со множеством филиалов и дочерних компаний, однако это единственный недостаток модели, говорят социологи. Средняя продуктивность работников при этом будет выше, а их времени на себя – больше.

Будущее туманно

Международная организация труда подсчитала: 88% компаний в пандемию отправили сотрудников на удаленную работу и не торопятся возвращать их обратно. Страны то и дело ужесточают коронавирусные ограничения, поэтому возобновление полноценной офисной работы пока невозможно. Вероятно, ситуацию изменит вакцинация, но и сами сотрудники все чаще выражают недовольство офисной работой и пятидневной трудовой неделей.

Согласно исследованию компании Slack, только 12% опрошенных хотят вернуться в офис. Подавляющее же большинство – 72% – выступают за частичное сокращение рабочей недели или перевод на удаленную работу. По мнению аналитиков, такие цифры игнорировать просто не получится, и работодателям придется пойти на уступки, чтобы сохранить хорошую рабочую атмосферу и позволить людям самостоятельно расставлять приоритеты.

Тем не менее, как утверждает профессор кафедры экспериментальной психологии Оксфордского университета Робин Данбар, некоторые профессии требуют постоянного присутствия людей на работе, а постоянное общение через мессенджеры приводит к эмоциональному голоданию. Так что пока пятидневная рабочая неделя не спешит уходить в прошлое.

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