Ушла по-английски

Вспоминаем супермодель Стеллу Теннант

17 декабря супермодель Стелла Теннант отпраздновала пятидесятилетие. Через пять дней полиция шотландского городка Данс зафиксировала смерть Теннант; обстоятельства смерти не были расценены как подозрительные. Мир моды отозвался многочисленными соболезнованиями – Стеллу любили не только за красоту, но и за добрый характер. Спустя две недели семья, растроганная реакцией общественности, сделала неожиданное заявление: красавица Стелла, состоятельная аристократка и мать четверых детей, покончила с собой.

Голубая кровь

Глядя на жизнь Стеллы Теннант, приходишь к выводу, что она-то точно вытащила счастливый билет: приставка «супер» подходила и к ее внешности, и к карьере, и к семье – четыре симпатичных здоровых ребенка и красавец-муж. Общественный статус и состояние полагались ей уже по праву рождения: она приходилась внучкой Эндрю Кавендишу, одиннадцатому герцогу Девонширскому, и Деборе Митфорд – младшей из шести сестер Митфорд, блиставших в обществе в 30–40-х. Стелла родилась в Шотландии в семье Тобиаса Теннанта, сына второго барона Гленконнера, и леди Эммы Кавендиш и была воспитана соответственно своему происхождению. Ее благородную манеру поведения и речи отмечали многие, кому пришлось с ней работать, в том числе и Карл Лагерфельд, сделавший ее лицом Chanel.

Стелла умела перевоплощаться из девочки-панка в отстраненного андрогина, великосветскую леди или чуть угловатую английскую розу. Эталонная англичанка и аристократка – такой ее полюбили кастинг-директора. Аристократическое происхождение придавало ее образу еще больше шика, которого не купишь никакими пиар-историями.

Но знаменитый фотограф Стивен Майзель, перед объективом которого Стелла оказалась в 1993 году во время своей первой съемки, увидел ее совсем другой: 183 сантиметра гранжа с короткой стрижкой пикси, жирно подведенными черным глазами, в колготках-сетках и с пирсингом в носу. Более того, кольцо из носа модель вынимать отказалась. Если она хотела заставить публику и индустрию моды говорить о себе не как о рафинированной аристократке, то ей это удалось.

Карьерный джекпот

Стелла рассылала свои фотографии в агентства и журналы в Лондоне с восемнадцати лет, но походы на кастинги ни к чему не привели. Поэтому девушка занялась скульптурой в Винчестерской школе искусств.

Но в итоге происхождение Стеллы все-таки помогло ей попасть в Vogue! Дело было так: ее знакомая Плам Сайкс – тоже из высшего общества, будущая писательница, а в то время стажерка отдела моды – показала паспортную фотографию Теннант редактору отдела Изабелле Блоу (той самой, которая открыла миру моды Александра Маккуина). Изабелла искала моделей для съемок Майзеля, который на тот момент получил скандальную известность благодаря работе над книгой Мадонны «Секс». Нужны были британки из высшего света, этакие London Babes, но с бунтарским характером. Стелле Теннант составили компанию Белла Фрейд (дочь художника Люсьена Фрейда и правнучка отца психоанализа Зигмунда Фрейда) и леди Луиз Кэмпбелл, которую на съемки доставил вертолет, прилетевший прямиком из виноградников французского шато.

Далекий в те годы от статуса Мекки хипстеров Ист-Энд создал прекрасный фон для фотосета, перевернувшего судьбу Теннант. После него Майзель пригласил будущую супермодель на съемку рекламной кампании Versace в Париже, проходившую на той же неделе, и в студии она буквально онемела: ее партнершами оказались суперзвезды Клаудия Шиффер, Линда Евангелиста и Кристен Макменами. Стелла не умела позировать, и пока модели работали, она просто стояла. Кольцо по-прежнему оставалось в носу, но ни пирсинг, ни угловатые позы не помешали снимку Теннант и Евангелисты попасть на обложку итальянского Vogue.

Предложения на рекламу и показы посыпались как из рога изобилия, но девушка не торопилась соглашаться: мир моды казался ей суетливым и поверхностным. Однако агенты добились своего. Стелла стала любимицей Оскара де ла Ренты и Александра Маккуина и музой Карла Лагерфельда – ему она напоминала молодую Коко Шанель.

В то время в моду входил стиль гранж и андрогинность – эта волна вынесла на подиумы и билборды Кейт Мосс, Эрин О’Коннор, Кристен Макменами и Стеллу Теннант. Отличительной чертой Стеллы было отсутствие улыбки.

Теннант вошла в сонм небожителей, когда Лагерфельд утвердил британку в роли лица Chanel. Он посчитал, что внешность похожей на статую аристократки куда актуальней медовой улыбки Клаудии Шиффер. Теннант подписала с «Кайзером» Карлом эксклюзивный контракт на £1 млн.

All you need is love

Своего будущего супруга Дэвида Лансета, с которым она разделит двадцать один год жизни, Стелла увидела на съемках. Француз ассистировал маэстро Марио Тестино. Дэвид был красавчиком, и Тестино предлагал ему быть моделью, но он предпочел работу по другую сторону камеры. Искра промелькнула сразу – позднее в интервью она не раз вспоминала, как они решили перекусить после съемки, а ей в горло еда не лезла от волнения.

Дэвид плохо говорил на английском и страдал от депрессии, но понимающая и заботливая Стелла помогла ему обрести равновесие (как он позднее признался в интервью Daily Mail). Свадьбу сыграли в 1999 году, рядом с шотландским родовым поместьем Теннант, в деревеньке Окснам. Невеста была восхитительна в лаконичном платье Helmut Lung и с букетом любимых цветов – полевых ландышей. Пара переехала в Нью-Йорк, где у Лансета сложилась успешная карьера фотографа, а у Стеллы – модели.

В 1998 году Теннант, беременная первым ребенком, засобиралась на покой, но оказалось, что модельную карьеру и материнство можно успешно совмещать, если позволить себе выбирать только интересные съемки. Всего у пары родились четверо детей: Марсель, Сесиль, Жасмин и Айрис. В 2003 году после рождения третьего ребенка семья переехала из Манхэттена в дом XVIII века в шотландской глубинке: Стелла хотела, чтобы дети росли на природе. Дэвид забросил фотографию и в 2009 году переучился на остеопата.

Тонкая грань

Стелла Теннант продолжала оставаться востребованной и после сорока, она по-прежнему попадала на обложки журналов и работала на подиуме. За последние три года она снялась для обложек Vogue и Muse, была задействована в показах Alexander McQueen и Valentino Couture, пробовала себя в роли дизайнера: сотрудничала с брендами Burberry Prorsum, Holland &Holland, запустила бренд вязаного шотландского трикотажа Tennant&Son. Вместе с сестрой Стелла основала мебельный бренд Tennant&Tennant.

Еще до того, как это стало трендом, Теннант увлеклась темой экологии. Например, она сотрудничала с компанией Global Cool, занимавшейся проблемами осознанного производства и потребления, и, несмотря на свой звездный статус, снялась для рекламной кампании Oxfam – сети благотворительных магазинов секонд-хенд.

Жизнь в шотландском Дансе текла своим чередом: пешие и конные прогулки, занятия скульптурой… Но некоторые реплики из интервью, которые давала Теннант, заставляют задуматься о том, как на нее повлияли ограничения пандемии. В первую очередь они затронули работу: Стелла хотела новых проектов, но карантин практически заморозил модную индустрию. Газета Daily Mail цитировала слова женщины, с которой Теннант поделилась опасением, что, когда пандемия закончится, она уже будет слишком стара для модельной работы.

Не все гладко было и в семье. В 2019 году в свете стали циркулировать слухи о разладе между Теннант и ее мужем, но, как истинная аристократка, Стелла не привлекала к своей частной жизни ненужного внимания. В августе того же года Дэвид переехал жить в Эдинбург.

Какова была цепь трагических событий 22 января? Подтолкнули ли Стеллу к решению покончить с собой изоляция и пандемия или причиной стали семейные сложности, неизвестно.

В своем первом заявлении семья Стеллы попросила уважать их право на частную жизнь, но через пару недель в газете The Telegraph появилось сообщение о том, что в последнее время Стелла чувствовала себя не очень хорошо – у нее были психологические проблемы. Модель, чье творчество, интеллект и юмор трогали столь многих, как писалось в газете, чувствовала себя неспособной идти дальше. «Стелла на протяжении долгого времени боролась с тяжелыми психическими проблемами. Мы глубоко скорбим, потому что она чувствовала себя неспособной продолжать эту жизнь, несмотря на любовь самых близких ей людей», – говорилось в новом заявлении семьи. По словам родственников, они предали факты огласке, чтобы поддержать важный общественный диалог о проблемах в ментальной сфере.

Последней крупной работой Стеллы Теннант стала фотосессия для обложки британского Vogue. Стеллу снимал ее ангел-хранитель в мире моды Стивен Майзель.

Подготовила Елена Лео