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Обзор юридических новостей от Law Firm

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BREXIT: ЛОНДОН ПРОИГРЫВАЕТ В КАЧЕСТВЕ ГЛАВНОГО ЦЕНТРА ТОРГОВЛИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ В ЕВРОПЕ

БУДУТ ЛИ ПРОДЛЕНЫ НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ В ОТНОШЕНИИ ГЕРБОВОГО СБОРА?

КОРОНАВИРУС И ИММИГРАЦИОННАЯ СИСТЕМА ВЕЛИКОБРИТАНИИ (ПО СОСТОЯНИЮ НА 11 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА)

ЭКОНОМИКА ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПЕРЕЖИЛА РЕКОРДНЫЙ ГОДОВОЙ СПАД В 2020 ГОДУ

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ СХЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ ЖИЛЬЯ «HELP TO BUY» ПРОДЛЕН ИЗ-ЗА ЗАДЕРЖЕК, СВЯЗАННЫХ С COVID

ЗАПРЕТЫ НА ПОЕЗДКИ, КРАСНЫЕ СПИСКИ И КАРАНТИН: КАК ОНИ ВЛИЯЮТ НА ОБЛАДАТЕЛЕЙ ВИЗ В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ?

ТОРГОВЛЯ ПОСЛЕ BREXIT: ПОЛОВИНА БРИТАНСКИХ ЭКСПОРТЕРОВ В ЕС ИСПЫТЫВАЕТ ТРУДНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С БРЕКСИТОМ

INDEFINITE LEAVE TO REMAIN МОЖЕТ БЫТЬ ОТОЗВАН, НО НЕ ОТМЕНЕН

БРИТАНСКИЙ ФУНТ ДОСТИГ ТРЕХЛЕТНЕГО МАКСИМУМА В СВЯЗИ С НАДЕЖДАМИ, СВЯЗАННЫМИ С ВАКЦИНАЦИЕЙ.

РОДИТЕЛЕЙ ШОТЛАНДИИ ПРИЗВАЛИ НЕ ПРОПУСТИТЬ НОВЫЙ ПЛАТЕЖ НА ДЕТЕЙ (SCOTTISH CHILD PAYMENT)

 

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Студенты продолжают платить за аренду комнат в кампусах даже в карантин
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