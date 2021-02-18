Обзор юридических новостей от Law Firm

BREXIT: ЛОНДОН ПРОИГРЫВАЕТ В КАЧЕСТВЕ ГЛАВНОГО ЦЕНТРА ТОРГОВЛИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ В ЕВРОПЕ
БУДУТ ЛИ ПРОДЛЕНЫ НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ В ОТНОШЕНИИ ГЕРБОВОГО СБОРА?
КОРОНАВИРУС И ИММИГРАЦИОННАЯ СИСТЕМА ВЕЛИКОБРИТАНИИ (ПО СОСТОЯНИЮ НА 11 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА)
ЭКОНОМИКА ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПЕРЕЖИЛА РЕКОРДНЫЙ ГОДОВОЙ СПАД В 2020 ГОДУ
СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ СХЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ ЖИЛЬЯ «HELP TO BUY» ПРОДЛЕН ИЗ-ЗА ЗАДЕРЖЕК, СВЯЗАННЫХ С COVID
ЗАПРЕТЫ НА ПОЕЗДКИ, КРАСНЫЕ СПИСКИ И КАРАНТИН: КАК ОНИ ВЛИЯЮТ НА ОБЛАДАТЕЛЕЙ ВИЗ В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ?
ТОРГОВЛЯ ПОСЛЕ BREXIT: ПОЛОВИНА БРИТАНСКИХ ЭКСПОРТЕРОВ В ЕС ИСПЫТЫВАЕТ ТРУДНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С БРЕКСИТОМ
INDEFINITE LEAVE TO REMAIN МОЖЕТ БЫТЬ ОТОЗВАН, НО НЕ ОТМЕНЕН
БРИТАНСКИЙ ФУНТ ДОСТИГ ТРЕХЛЕТНЕГО МАКСИМУМА В СВЯЗИ С НАДЕЖДАМИ, СВЯЗАННЫМИ С ВАКЦИНАЦИЕЙ.
РОДИТЕЛЕЙ ШОТЛАНДИИ ПРИЗВАЛИ НЕ ПРОПУСТИТЬ НОВЫЙ ПЛАТЕЖ НА ДЕТЕЙ (SCOTTISH CHILD PAYMENT)
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