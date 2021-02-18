Мужской день: сервисы по подписке и идеи подарков

Даже если вы не считаете 23 февраля своим праздником, повод устроить мужской день всегда есть, ведь ухоженность – это уже не тренд, а требование современности. Мы расскажем про несколько интересных подписок-боксов специально для мужчин.

Все для идеального бритья

The Shavekit Box

£5 вместо £36 // shavekit.com

Компания Shavekit предлагает мужские бритвенные наборы, которые обычно стоят £36, всего за £5 – сумму, которая покрывает почтовую доставку. В набор входят бритва SK-6 Razor для точного бритья с увесистой нескользящей ручкой, крем для бритья Shaving Cream с алоэ (для увлажнения кожи и невероятно гладкого бритья), бальзам после бритья Postshave Balm с овсом, алоэ и витамином Е (успокаивает и увлажняет кожу) и средство для душа Body Wash с мягкими натуральными ингредиентами (нежно очищает и увлажняет).

Grüum A brighter way to shave

£3,95 вместо £25 // gruum.com

Grüum раздает бритвенные наборы стоимостью £25 за цену доставки! Они идеально подходят как для мужчин, так и для женщин. Вы получите тестовый набор, которого должно хватить минимум на две недели. В набор входят рукоятка для бритвы (выберите один из шести оттенков), картридж с лезвиями и гель для бритья Orange&Eucalyptus Shave Gel с маслом апельсина и эвкалипта. Все, что вам нужно сделать, – оплатить доставку (£3,95). Вы можете изменить, приостановить или отменить подписку в любое время.

Как получить эти наборы? Пройдите по ссылке в статье на сайт. Вы должны будете согласиться с условиями подписки на сервис доставки бритв (от нее очень легко отказаться сразу после получения набора – поставьте напоминание на телефоне, чтобы не забыть).

Яркие носки

Henry J Socks

От £5,50 // henryjsocks.co.uk

Качественная вязка, яркие цвета и дерзкий дизайн – секрет популярности носков Henry J Socks. Они смелые, стильные и идеально подходят на каждый день. Henry J предлагает услугу ежемесячной подписки с доставкой носков по почте – каждый месяц вы будете получать шикарную пару, подобранную специально для вас. Носки предлагаются средних (UK 6–10) и больших размеров (UK 11–16).

Помимо подписки на носки, Henry J Socks также предоставляет подписку на нижнее белье (размеры от S до XL), а именно трусы-боксеры, которые порадуют отличным качеством и смелыми рисунками. Упаковка с трусами легко поместится в дверное отверстие для писем, так что вы не пропустите доставку.

Технические новинки

Gadget Discovery Club

От £24,99 // gadgetdiscoveryclub.com

Gadget Discovery Club – это сервис подписки на трендовые гаджеты. Новинки приходят каждый месяц. С их помощью вы сможете следить за своим здоровьем и физической формой, качеством отношений, домашними делами или использовать устройства для отдыха и развлечений.

Клуб Gadget Discovery основан на следующем принципе: технологии и гаджеты должны приносить пользу в повседневной жизни. Всю продукцию Gadget Discovery Club покупает напрямую у производителей, минуя посредников, поэтому вы сможете получить гаджеты, стоимость которых намного выше цены подписки. На каждый прибор предоставляется как минимум годовая гарантия, также приборы можно вернуть в течение 30 дней.

Качественный алкоголь

Flaviar Craft and Premium Spirits

От 35,99 // flaviar.com

Flaviar – это набор эксклюзивных алкогольных напитков. Идеально подойдет для тех, кто хочет попробовать что-то новое, но при этом предъявляет к качеству самые высокие требования. Компания предлагает множество видов бренди или виски, а также широкий выбор рома и коктейлей. Каждый месяц вы будете получать дегустационную коробку и знакомиться с новыми оттенками вкуса любимых напитков.

Можно выбрать специальное предложение Le Cognac (такую коробку можно купить и без подписки на сервис). Ежемесячно вам будут доставлять три напитка для дегустации, среди которых могут быть ром, виски, коньяк, водка, граппа, джин и текила.

В подписке непременно предусмотрены новинки в мире алкоголя, такие как виски Asia и Ocenia.

Тренд: косметика для мужчин

Benny Hancock Full Collection Set

£120 // bennyhancock.com

Как выглядеть идеально, не стреляя средства для ухода у своей девушки или жены? Ответ прост: бренд мужской косметики, созданный профессиональным визажистом Бенни Хэнкоком. Роскошный подарок – набор Eclipse, в который вошли увлажняющий крем Moisturizing Face Perfecter SPF 15, корректор Corrective Pen, Brow Definer для бровей и Beard Definer для бороды, крем-бронзер, кисть Buffing Brush и бальзам для губ Hydrating Lip Balm. Некоторые продукты можно примерить на сайте в виртуальном зеркале, чтобы выбрать нужный оттенок.

Настоящая мужская сумка

JIMBAG Camel Rolltop Bag

£69,99 // jimbag.com

Британский бренд функциональных сумок, которые одинаково хорошо смотрятся и со спортивной одеждой, и с костюмом. В Camel Rolltop Bag можно положить ноутбук (для него создано специальное отделение) и много чего еще – вместимость сумки до 33 л! Бонус – водонепроницаемое покрытие.