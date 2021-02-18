﻿﻿﻿﻿﻿

Мужской день: сервисы по подписке и идеи подарков

Мужской день: сервисы по подписке и идеи подарков

 

Елена Лесли,
elena@angliya.com
@angliya_beauty

Даже если вы не считаете 23 февраля своим праздником, повод устроить мужской день всегда есть, ведь ухоженность – это уже не тренд, а требование современности. Мы расскажем про несколько интересных подписок-боксов специально для мужчин.

Все для идеального бритья

The Shavekit Box

£5 вместо £36 // shavekit.com

Компания Shavekit предлагает мужские бритвенные наборы, которые обычно стоят £36, всего за £5 – сумму, которая покрывает почтовую доставку. В набор входят бритва SK-6 Razor для точного бритья с увесистой нескользящей ручкой, крем для бритья Shaving Cream с алоэ (для увлажнения кожи и невероятно гладкого бритья), бальзам после бритья Postshave Balm с овсом, алоэ и витамином Е (успокаивает и увлажняет кожу) и средство для душа Body Wash с мягкими натуральными ингредиентами (нежно очищает и увлажняет).

Grüum A brighter way to shave

£3,95 вместо £25 // gruum.com

Grüum раздает бритвенные наборы стоимостью £25 за цену доставки! Они идеально подходят как для мужчин, так и для женщин. Вы получите тестовый набор, которого должно хватить минимум на две недели. В набор входят рукоятка для бритвы (выберите один из шести оттенков), картридж с лезвиями и гель для бритья Orange&Eucalyptus Shave Gel с маслом апельсина и эвкалипта. Все, что вам нужно сделать, – оплатить доставку (£3,95). Вы можете изменить, приостановить или отменить подписку в любое время.

Как получить эти наборы? Пройдите по ссылке в статье на сайт. Вы должны будете согласиться с условиями подписки на сервис доставки бритв (от нее очень легко отказаться сразу после получения набора – поставьте напоминание на телефоне, чтобы не забыть).

Яркие носки

Henry J Socks

От £5,50 // henryjsocks.co.uk

Качественная вязка, яркие цвета и дерзкий дизайн – секрет популярности носков Henry J Socks. Они смелые, стильные и идеально подходят на каждый день. Henry J предлагает услугу ежемесячной подписки с доставкой носков по почте – каждый месяц вы будете получать шикарную пару, подобранную специально для вас. Носки предлагаются средних (UK 6–10) и больших размеров (UK 11–16).

Помимо подписки на носки, Henry J Socks также предоставляет подписку на нижнее белье (размеры от S до XL), а именно трусы-боксеры, которые порадуют отличным качеством и смелыми рисунками. Упаковка с трусами легко поместится в дверное отверстие для писем, так что вы не пропустите доставку.

Технические новинки

Gadget Discovery Club

От £24,99 // gadgetdiscoveryclub.com

Gadget Discovery Club – это сервис подписки на трендовые гаджеты. Новинки приходят каждый месяц. С их помощью вы сможете следить за своим здоровьем и физической формой, качеством отношений, домашними делами или использовать устройства для отдыха и развлечений.

Клуб Gadget Discovery основан на следующем принципе: технологии и гаджеты должны приносить пользу в повседневной жизни. Всю продукцию Gadget Discovery Club покупает напрямую у производителей, минуя посредников, поэтому вы сможете получить гаджеты, стоимость которых намного выше цены подписки. На каждый прибор предоставляется как минимум годовая гарантия, также приборы можно вернуть в течение 30 дней.

Качественный алкоголь

Flaviar Craft and Premium Spirits

От 35,99 // flaviar.com

Flaviar – это набор эксклюзивных алкогольных напитков. Идеально подойдет для тех, кто хочет попробовать что-то новое, но при этом предъявляет к качеству самые высокие требования. Компания предлагает множество видов бренди или виски, а также широкий выбор рома и коктейлей. Каждый месяц вы будете получать дегустационную коробку и знакомиться с новыми оттенками вкуса любимых напитков.

Можно выбрать специальное предложение Le Cognac (такую коробку можно купить и без подписки на сервис). Ежемесячно вам будут доставлять три напитка для дегустации, среди которых могут быть ром, виски, коньяк, водка, граппа, джин и текила.

В подписке непременно предусмотрены новинки в мире алкоголя, такие как виски Asia и Ocenia.

Тренд: косметика для мужчин

Benny Hancock Full Collection Set

£120 // bennyhancock.com

Как выглядеть идеально, не стреляя средства для ухода у своей девушки или жены? Ответ прост: бренд мужской косметики, созданный профессиональным визажистом Бенни Хэнкоком. Роскошный подарок – набор Eclipse, в который вошли увлажняющий крем Moisturizing Face Perfecter SPF 15, корректор Corrective Pen, Brow Definer для бровей и Beard Definer для бороды, крем-бронзер, кисть Buffing Brush и бальзам для губ Hydrating Lip Balm. Некоторые продукты можно примерить на сайте в виртуальном зеркале, чтобы выбрать нужный оттенок.

Настоящая мужская сумка

JIMBAG Camel Rolltop Bag

£69,99 // jimbag.com

Британский бренд функциональных сумок, которые одинаково хорошо смотрятся и со спортивной одеждой, и с костюмом. В Camel Rolltop Bag можно положить ноутбук (для него создано специальное отделение) и много чего еще – вместимость сумки до 33 л! Бонус – водонепроницаемое покрытие.

profile-sample2
Студенты продолжают платить за аренду комнат в кампусах даже в карантин
18-02-2021
profile-sample2
Обзор юридических новостей от Law Firm
18-02-2021
profile-sample2
Мужской день: сервисы по подписке и идеи подарков
18-02-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.