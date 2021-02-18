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Студенты продолжают платить за аренду комнат в кампусах даже в карантин

Студенты продолжают платить за аренду комнат в кампусах даже в карантин
Фото:123rf.com

43% респондентов провели в общежитии менее трех месяцев

Британские студенты потратили в совокупности почти £1 млрд на оплату комнат в общежитиях, которыми не смогли воспользоваться из-за пандемии коронавируса, пишет The Guardian. По данным ассоциации Save the Student, средний студент заплатил £1,6 тыс. за жилье, но не получил ничего обратно. В опросе приняли учащиеся 1,3 тыс. университетов.

43% респондентов провели в университетском городке менее трех месяцев.

При этом почти 46% опрошенных уверены, что поменяли бы место проживания, если бы знали о последствиях пандемии.

Гнев студентов по поводу высокой арендной платы, на которую, по оценкам Save the Student, уходит в среднем £146 в неделю, привел к крупнейшим за 40 лет студенческим забастовкам. Тем не менее, университеты, общежития и частные домовладельцы не спешат решать проблему: кто-то предложил учащимся сделать скидку, кто-то оставил все как есть. Только 6% студентов, арендующих квартиры, получили скидку от лендлордов.

Правительство попросило студентов остаться дома на время третьего карантина. Ожидается, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон изложил план поэтапного возобновления очного обучения 22 февраля. Однако некоторые университеты, включая университет Сент-Эндрюс и Лондонская школа экономики, уже заявили, что будут обучать студентов дистанционно до конца учебного года.

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