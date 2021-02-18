Траурные украшения королевы Виктории выставят на аукцион

Каждый предмет имел особую ценность для королевы

Известно, что королева Виктория очень любила свою семью, а ее отношения с принцем Альбертом стали едва ли не эталоном образцовой пары. Пережившая своего мужа на сорок лет Виктория продолжала носить траур по нему до самой смерти. Помимо этого, она часто надевала украшения в память о супруге, своей матери и трех из девяти детей, чью смерть она также пережила.

Некоторые из этих украшений до настоящего времени хранились в доме у праправнучки королевы Виктории Патрисии Нетчбулл, пишет Sky News. Однако 24 марта, впервые в истории, их выставят на аукционе «Сотбис» в Лондоне. Посмотреть на украшения можно будет с 20 по 23 марта; каждый предмет в коллекции предварительно оценили от £1 тыс. до £3 тыс.

Среди украшений представлен кулон с агатом и бриллиантом в память о матери королевы, внутри которого находится прядь волос. В коллекцию также входят несколько подвесок и брошь в память о третьей дочери королевы Алисе.

Организатор аукциона Дэвид Макдоналд надеется, что драгоценности попадут в музей или к частному лицу, которое действительно увлекается историей Великобритании. «Ценность украшений не в камнях, а в эмоциях, которые испытывала королева при взгляде на них», – добавил Макдоналд.

Узнать больше о королеве Виктории можно из специальных материалов «Англии»: