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Январская инфляция достигла 0,7%

Январская инфляция достигла 0,7%
Фото:123rf.com

В Великобритании выросли цены на продукты и мебель

В январе 2021 года инфляция в Великобритании ускорилась до 0,7%, пишет The Guardian. Ее рост связан с повышением цен на продукты питания, мебель и предметы домашнего обихода, утверждают в Национальной статистической службе (ONS).

Целевой уровень инфляции, установленный Банком Англии, составляет 2%. Из-за экономического спада на фоне пандемии коронавируса этот показатель не был достигнут, однако аналитики прогнозируют, что в ближайшие месяцы уровень инфляции, скорее всего, вырастет. Причиной тому – повышение цен на газ и электроэнергию с 1 апреля, которое, в свою очередь, обусловлено ростом оптовых цен на газ.

Глава отдела инфляции потребительских цен ONS Энди Кинг считает, что окончание переходного периода по «Брекзиту» не оказало заметного влияния на цены в прошлом месяце, несмотря на перебои с импортом товара и задержками на границе. Однако по мнению других аналитиков, экономические последствия выхода Великобритании из Европейского союза уже скоро станут заметны.

«Проблемы с поставками на разрешатся в ближайшем будущем. Кроме того, мы наблюдаем рост стоимости доставки товаров, что в конечном итоге приведет к росту инфляции», – объяснила финансовый аналитик инвестиционной компании Hargreaves Сара Коулз.

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