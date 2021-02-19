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Почти 2 млн британцев сидят без работы уже полгода

Почти 2 млн британцев сидят без работы уже полгода
Фото:123rf.com

Аналитики прогнозируют резкий рост безработицы к середине 2021 года

1,9 млн жителей Великобритании не проработали ни дня за последние полгода из-за пандемии коронавируса, пишет BBC. Почти 1,3 млн из них находятся в оплачиваемом отпуске (на furlough), а более 700 тыс. числятся безработными, сообщает The Resolution Foundation.

Аналитики из Управления бюджетной ответственности (OBR) заявляют, что ко второй половине 2021 года безработица в стране достигнет рекордного показателя в 2,6 млн нетрудоустроенных. Согласно исследованию, 8% сотрудников будут сокращены в течение ближайших трех месяцев, если правительство не продлит программу поддержки рабочих мест (Coronavirus Job Retention Scheme). Чем дольше сотрудник находится на furlough, тем больше у него шансов лишиться работы, говорят аналитики.

Межпартийная группа, состоящая из 40 депутатов британского парламента, уже предупредила министерство финансов, что большинство пабов, баров и ночных клубов не выживет после пандемии. 85% людей, работающих в этой сфере, хотят найти другую работу.

Депутаты и аналитические центры независимо друг от друга призывают министра финансов Великобритании Риши Сунака учесть их исследования и оказать заведениям и сотрудникам необходимую финансовую помощь. Сунак обещает представить бюджет на год 3 марта.

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