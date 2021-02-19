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Преступник добровольно сдался полиции, чтобы отдохнуть в камере от близких

Преступник добровольно сдался полиции, чтобы отдохнуть в камере от близких
Фото:123rf.com

Мужчина устал от них за время карантина

Из-за коронавирусных ограничений в Великобритании многие вынуждены проводить дни в буквальном смысле в четырех стенах. Собраться большой компанией друзей не разрешается, пабы и бары закрыты на время локдауна, выехать на природу тоже нельзя. При этом некоторые делят жилое пространство с несколькими людьми, от которых уже успели подустать!

Например, в городке Берджесс-Хилл графства Сассекс преступник добровольно пришел в полицейский участок и сдался, чтобы отдохнуть в камере от близких, сообщает издание County Times. Инспектор Даррен Тейлор рассказал, что разыскиваемый мужчина хотел немного тишины и покоя. По всей видимости, дома обстановка была очень напряженной.

«Этот человек позвонил нам и сообщил, что собирается сдаться добровольно», – добавил Тейлор. – Подумать только, он предпочел вернуться в тюрьму, нежели проводить время с теми людьми!»

Общенациональный карантин в Англии продлится минимум до 8 марта. 22 февраля премьер-министр Борис Джонсон обещает обнародовать детальный план по ослаблению коронавирусных ограничений, открытию школ и возобновлению работы некоторых учреждений.

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