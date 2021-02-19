subscription
﻿﻿﻿﻿﻿

Вакцина Pfizer эффективна на 85% уже после первой дозы, говорят ученые

Вакцина Pfizer эффективна на 85% уже после первой дозы, говорят ученые
Фото:123rf.com

В испытаниях препарата приняли участие 7 тыс. человек

Вакцина против коронавируса производства американской фармацевтической компании Pfizer и немецкой биотехнологической компании BioNTech оказалась эффективна на 85% уже после первой дозы. Это доказали ученые израильского медицинского центра имени Хаима Шибы, сообщает Sky News. Результаты исследования были опубликованы в медицинском журнале The Lancet.

В испытаниях вакцины приняли участие 7 тыс. человек, работающих в системе здравоохранения. Они получили первую дозу препарата в январе, говорится в публикации. Ученые обнаружили, что число симптоматически выраженных случаев заболевания COVID-19 уменьшилось на 85% в период с 15-го по 28-й день после вакцинации. При этом общее число инфицированных, в том числе и бессимптомных, снизилось на 75%.

Исследование может оказаться еще одним аргументом в пользу решения британского правительства увеличить интервал между дозами вакцины, чтобы как можно больше людей получили первую дозу препарата. Члены Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации (JCVI) одобрили увеличение перерыва между уколами с трех до 12 недель.

profile-sample2
Преступник добровольно сдался полиции, чтобы отдохнуть в камере от близких
19-02-2021
profile-sample2
Вакцина Pfizer эффективна на 85% уже после первой дозы, говорят ученые
19-02-2021
profile-sample2
Почти 2 млн британцев сидят без работы уже полгода
19-02-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.