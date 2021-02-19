Вакцина Pfizer эффективна на 85% уже после первой дозы, говорят ученые

В испытаниях препарата приняли участие 7 тыс. человек

Вакцина против коронавируса производства американской фармацевтической компании Pfizer и немецкой биотехнологической компании BioNTech оказалась эффективна на 85% уже после первой дозы. Это доказали ученые израильского медицинского центра имени Хаима Шибы, сообщает Sky News. Результаты исследования были опубликованы в медицинском журнале The Lancet.

В испытаниях вакцины приняли участие 7 тыс. человек, работающих в системе здравоохранения. Они получили первую дозу препарата в январе, говорится в публикации. Ученые обнаружили, что число симптоматически выраженных случаев заболевания COVID-19 уменьшилось на 85% в период с 15-го по 28-й день после вакцинации. При этом общее число инфицированных, в том числе и бессимптомных, снизилось на 75%.

Исследование может оказаться еще одним аргументом в пользу решения британского правительства увеличить интервал между дозами вакцины, чтобы как можно больше людей получили первую дозу препарата. Члены Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации (JCVI) одобрили увеличение перерыва между уколами с трех до 12 недель.