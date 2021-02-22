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Ловушки на дороге

Ловушки на дороге
фото123rf.com
Юрист Мария Ллойд

Юрист Мария Ллойд

Как действуют автомошенники

Вы за рулем и спешите попасть на оживленный перекресток с круговым движением, соблюдая все правила дорожного движения. Вдруг водитель автомобиля перед вами резко давит на тормоза, а вы к этому не готовы, потому что стоп-сигналы его машины не загорелись. Вы врезаетесь в багажник затормозившей машины в полной уверенности, что именно вы недоглядели и авария произошла по вашей вине. Но на самом деле жертва вы сами!

Автоподставы все чаще встречаются на дорогах Великобритании. Жертвы обычно даже не подозревают о том, что аварии срежиссированы. Водителей вынуждают врезаться в чужую машину и нанести ей ущерб ради финансовой выгоды ее владельца. На протяжении всего процесса о взыскании компенсации именно врезавшийся будет считаться ответственным за аварию, несмотря на то что его злонамеренно втянули в нее.

Будьте особенно осторожны на оживленных дорогах и в тех местах, где случается больше автоподстав. По статистике, наиболее часто срежиссированные аварии происходят в окрестностях Бирмингема, Брадфорда, Манчестера, Шеффилда, Ливерпуля, Лондона, Лидса, Ковентри.

Мошенники выбирают жертв по разным признакам. Их привлекает, когда в машине находится один водитель, особенно если это пожилой человек, либо мать с ребенком. Обычно такие водители легче признают вину и, как правило, не поднимают шума. Также мошенников может заинтересовать автомобиль, на котором есть знак «начинающий водитель»: потом можно будет сослаться на отсутствие опыта вождения у жертвы. Кроме того, подставляют водителей грузовиков, так как водитель грузовика будет, скорее всего, застрахован, а значит, получить компенсацию будет легче.

Способов обмана невероятное множество. Вот только несколько наиболее распространенных примеров мошенничества.

1. Автоподстава от движущегося впереди автомобиля

Водитель-аферист, как правило в старой машине, отключает стоп-сигналы, быстро пристраивается перед ничего не подозревающим водителем автомобиля и резко тормозит без видимой причины. В результате водитель-жертва в него врезается.

Наряду с компенсацией нанесенного ущерба аферист часто взыскивает стоимость эвакуации пострадавшего автомобиля с места аварии и проката нового автомобиля. Часто бывает, что фирма, занимающаяся эвакуацией машин, и прокатная фирма принадлежат одному и тому же лицу, и оно входит в сговор с аферистом, чтобы взыскать как можно больше денег со страховой компании жертвы. 

2. Автоподстава при перемене полос движения

Один из сообщников мошенника поджимает намеченный автомобиль, который двигается в крайнем правом ряду потока машин, тем самым вынуждая водителя-жертву уступить ему дорогу. В это же время появляется другой участник автоподставы: его автомобиль сближается с целью, обустраивается в слепой зоне водителя, которого попросили уступить дорогу, и ждет, когда тот выполнит маневр. В результате жертва перестраивается в другую полосу и ударяется о боковину машины мошенника. Далее все происходит по тому же сценарию, что и в предыдущем случае, взыскиваются всевозможные убытки. 

3. Автоподстава при движении в гору

Водитель-жертва двигается в гору. Машина мошенника, едущего перед ним, вдруг начинает катиться назад. Происходит столкновение. Аферист заявляет, что виновником аварии был другой водитель, который якобы въехал в его машину сзади.

4. Усугубление легкого повреждения

После небольшой аварии с минимальными повреждениями или даже при отсутствии повреждений водитель-аферист едет в другое место и усугубляет повреждения своего автомобиля, чтобы взыскать более крупную сумму со страховой компании жертвы.

5. Уловка с фарами

Водитель-мошенник подает сигнал фарами или жестом показывает водителю-жертве, чтобы тот проезжал. В результате жертва думает, что путь свободен, и выполняет маневр, например выезжает на главную дорогу со второстепенной или поворачивает направо, ожидая, что водитель на встречной полосе видит его и уступает ему дорогу. В этот момент мошенник врезается в автомобиль жертвы. После столкновения аферист отрицает факт, что он способствовал совершению маневра, и обвиняет жертву в нарушении правил дорожного движения.

* * *

Если вы видите, что после аварии водитель ведет себя слишком спокойно, вытаскивает заготовленные контактные данные по страховке и аварии, жалуется на боль, которая, на ваш взгляд, не соответствует силе удара, и в целом ведет себя подозрительно, будьте бдительны. Возможно, вас подставили.

Если у вас возникли вопросы по данной теме либо вам нужна юридическая помощь для получения компенсации за причиненный здоровью вред, вы можете обратиться за бесплатной консультацией к русскоговорящему юристу Марии Ллойд (Maria LB Solicitors).

Тел.: 0161 6378010, 07472 817123

E-mail: maria@marialbsolicitors.co.uk

Пожалуйста, примите во внимание: данная статья не представляет собой конкретный юридический совет и носит лишь рекомендательный характер. Точную информацию в каждом конкретном случае вы можете получить только на индивидуальной консультации. 

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