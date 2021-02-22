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Доминик Рааб призывает ООН принять меры против нарушения прав человека в России

Доминик Рааб призывает ООН принять меры против нарушения прав человека в России
Фото:twitter.com/DominicRaab

Министр иностранных дел также упомянул Китай, Мьянму и Беларусь 

22 февраля министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб выступил на 46-ой сессии Совета по правам человека ООН, сообщает Bloomberg. В своей речи он обозначил факт систематического нарушения прав человека в четырех странах: Китае, Мьянме, России и Беларуси.

В частности, министр обвинил Россию в невыполнении международных обязательств из-за отказа властей освободить оппозиционного политика Алексея Навального по требованию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). «Мы столкнулись с шокирующей ситуацией в России, которая является постоянным членом Совета Безопасности ООН», – отметил Рааб в своем выступлении.

Глава МИД Соединенного Королевства также призвал страны обратить внимание на Китай и ситуацию в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где распространены пытки, принуждение к труду и принудительная стерилизация женщин.

По мнению Рааба, выбора президента в Беларуси и последовавшие за ним протесты,а также репрессивные меры действующего президента Александра Лукашенко привели к  «кризису в области прав человека». Аналогичная ситуация складывается и в Мьянме, где вооруженные силы должны отступить в сторону и принять демократическое волеизъявление народа, заявил глава МИД.

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