Энергокомпаниям могут разрешить отключать электричество без предупреждения

Это станет возможным благодаря интеллектуальным счетчикам

Правительство может разрешить энергокомпаниям отключать электроэнергию в случае чрезмерной нагрузки на сети, сообщает портал thisismoney.co.uk. Согласно планам, во всех домах необходимо будет установить интеллектуальные счетчики нового поколения с функциями мониторинга качества коммунальных ресурсов, нагрузки на сети и управления энергопотреблением.

В случае принятия законопроекта жителей Великобритании ожидает множество неприятных моментов, говорят критики. Например, по утрам владельцы электромобилей могут обнаружить, что из-за ночного отключения электроэнергии машина не зарядилась для поездки. Если в одном районе к зарядным пунктам подключатся несколько электромобилей, компании могут временно отключить сразу несколько домов от системы центрального отопления. В настоящее время потребители имеют право на компенсацию в случае неожиданного прекращения подачи электроэнергии. Однако с принятием нового закона это могут отменить.

Ричард Хартсхорн из компании Scottish and Southern Electricity полагает, что изменения пойдут на пользу, так как уберегут не рассчитанные на современные нагрузки британские электросети. Противники нововведения считают это предложение нечестным по отношению к потребителям. Регулятор Ofgem примет окончательное решение не раньше весны 2021 года.