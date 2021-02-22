Снятие коронавирусных ограничений в Англии будет проходить в четыре этапа

Школы откроются 8 марта, «правило шести» начнет действовать с 29 марта

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил план по выходу из общенационального карантина в Англии, сообщает Sky News. Ослабление коронавирусных ограничений будет проходить в четыре этапа, первый из которых начнется 8 марта. С этого дня:

– откроются школы и колледжи с условием, что старшеклассники и учителя должны будут надевать маски;

– учеников средней школы и учащихся колледжей будут тестировать на COVID-19 дважды в неделю;

– двое людей из разных домохозяйств смогут встретиться на улице, выпить вместе кофе и посидеть в парке;

– обитатели домов престарелых смогут принимать по одному посетителю.

С 29 марта:

– снова начнет действовать «правило шести» – людям разрешат встречаться на улице группами до шести человек;

– откроются теннисные корты и площадки для игры в гольф, могут возобновиться другие спортивные мероприятия;

– оставаться дома будет необязательно, но людям по-прежнему будет рекомендовано по возможности работать удаленно.

С 12 апреля в Англии начнется второй этап послаблений:

– заработают непродуктовые магазины и рестораны с летними верандами, библиотеки, музеи, зоопарки и спортзалы;

– рестораны и пабы с летней верандой смогут принимать посетителей по «правилу шести»;

– посетители смогут заказывать алкоголь без сопутствующего горячего блюда, однако собрания у барной стойки по-прежнему будут запрещены, официант принесет заказ к столику;

– британцам разрешать выезжать на отдых с семьей в апарт-отели с отдельными кухнями;

– на похоронах разрешат собираться группами до тридцати человек.

Третий этап начнется 17 мая:

– правительство отменит «правило шести» для собраний на свежем воздухе, люди смогут собираться компаниями до тридцати человек;

– люди из двух разных домохозяйств смогут ходить друг к другу в гости, но в пределах помещения «правило шести» будет по-прежнему действовать;

– на мероприятия в помещениях будут допускаться до 1 тыс. зрителей, на представления на открытом воздухе и спортивные матчи – до 4 тыс. зрителей (или до половины вместимости трибун), на стадионы – до 10 тыс. зрителей (или на четверть вместимости);

– перед проведением мероприятий людей будут тестировать на COVID-19;

– на свадьбах и крестинах разрешат собираться группами до тридцати человек.

Четвертый этап планируется начать 21 июня при условии благоприятной эпидемиологической обстановки. С этого дня будут сняты все ограничения по количеству контактов с людьми. Правительство надеется вновь открыть ночные клубы и снять ограничения на проведение фестивалей и перестать регулировать количество гостей на свадьбах и других торжественных мероприятиях.

Борис Джонсон не озвучил точную дату возобновления международного туризма, но подчеркнул, что путешествия между странами станут возможны не ранее 17 мая.