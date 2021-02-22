К 31 июля все взрослое население Британии получит первую дозу вакцины

Правительство обещает ускорить вакцинацию населения

К 31 июля все взрослое население Великобритании получит первую дозу вакцины против коронавируса, сообщает CNBC. Об этом заявил 21 февраля Борис Джонсон. Ранее министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок обещал завершить процесс не раньше осени 2021 года, однако вакцинация населения ускорилась.

Правительство уложилось в поставленный дедлайн и предложило первую дозу препарата возрастным группам старше 70 лет и наиболее уязвимым пациентам до 15 февраля. Это, в свою очередь, позволит привить следующую группу – британцев старше 50 лет – уже не к маю, а к середине апреля, пообещали в правительстве.

Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) еще не определил порядок получения препарата для лиц моложе 50 лет, но планирует сделать это в ближайшее время. При этом учителя и полицейские могут получить вакцину раньше срока, пишет LBC News, чтобы подготовиться к послаблению коронавирусных ограничений.

На 21 февраля более 17,2 млн жителей Великобритании получило первую дозу вакцины, а более 600 тыс. человек привились полностью. В стране выявлено 10,4 тыс. случаев заражения COVID-19, 445 человек скончались.