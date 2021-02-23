750 тыс. человек сэкономили на покупке жилья благодаря отмене гербового сбора

Число операций с недвижимостью выросло на 11%

В июле 2020 года министр финансов Великобритании Риши Сунак объявил о налоговых послаблениях при покупке недвижимости, которые были призваны помочь укрепить экономику страны в пандемию коронавируса. До 31 марта 2021 года покупатели жилья стоимостью не более £500 тыс. освобождены от гербового сбора.

С момента объявления новых правил число операций с недвижимостью выросло на 11%, утверждают аналитики сервиса для покупки и продажи недвижимости Zoopla. По их подсчетам, от отмены гербового сбора выиграли порядка 750 тыс. человек, суммарно сэкономившие почти £5 млрд.

600 тыс. из них приобрели жилье стоимостью менее £500 тыс., при этом каждый такой покупатель сэкономил в среднем £4 660. Еще 140,5 тыс. человек решили купить дом за £500 тыс. и более и сэкономили при этом £15 тыс.

Однако в сложившейся ситуации есть и минусы, говорят в Zoopla. Из-за пандемии процесс покупки-продажи жилья в Великобритании занимает теперь около четырех месяцев. Это значит, что 70 тыс. человек, начавших готовить документы в 2020 году, рискуют не успеть до дедлайна 31 марта 2021 года. Многие просят Риши Сунака продлить налоговые послабления еще на какое-то время.