Британцы начали массово бронировать летние отпуска

Количество бронирований рейсов easyJet увеличилось на 337%

22 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что после 12 апреля правительственная группа вынесет вердикт о возможности возобновления международного туризма. По словам министра здравоохранения Мэтта Хэнкока, все будет зависеть от способности вакцины справляться с новыми штаммами коронавируса.

После выступления премьер-министра жители Великобритании начали массово бронировать летние отпуска, сообщает The Telegraph. Авиакомпания easyJet сообщила, что количество бронирований рейсов увеличилось на 337%, бронирований туров – на 630%. Посещаемость сайта онлайн-турагентства Thomas Cook выросла на 60% в течение трех часов после обращения Бориса Джонсона.

Самыми популярными направлениями для летнего отдыха у британцев стали испанские города Малага, Аликанте и Пальма-де-Майорка, португальский Фаро, а также остров Крит. В основном люди бронировали туры на август, июль и сентябрь.

«Рост числа бронирований показал, что именно этого жители Великобритании и ждали от правительства», – заявил глава easyJet Йохан Лундгрен. Он призвал людей не бояться бронировать туры, поскольку компания позволяет менять маршруты в случае непредвиденных ситуаций.