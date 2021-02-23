Ковентри назван культурной столицей Великобритании

В этом году там пройдет множество интересных мероприятий

Каждые четыре года Национальный лотерейный фонд (National Lottery Heritage Fund, HLF) проводит конкурс на звание культурной столицы Великобритании и выделяет £3 млн в качестве приза. Прежде такой статус был присвоен городу Халл, а в 2021 году он переходит к Ковентри, пишет Metro. Это дает городу уникальную возможность обратить на себя внимание и усилить рост экономики за счет туризма.

Несмотря на коронавирусные ограничения (которые могут и снять), в Ковентри найдется чем заняться – там пройдет множество интересных мероприятий.

Фестиваль CVX

12–15 августа 2021 года

Фестиваль CVX, приуроченный к Международному дню молодежи (12 августа), предоставит молодым людям возможность поделиться историями на темы единства и общности. На мероприятии обещает выступить местный рэп-исполнитель Jay1.

Выставка художников, номинированных на премию Тернера

29 сентября 2021 года – 12 января 2022 года

Премия Уильяма Тернера (The Turner Prize) – одна из самых престижных в мире премий из области современного искусства. Ее может получить любой художник, работавший и выставлявший свои работы в Великобритании в течение последних 12 месяцев. Выставка художников из шорт-листа пройдет в Картинной галерее и музее Герберта (Herbert Art Gallery & Museum), а победителя объявят 1 декабря.

Биеннале Hyper-Possible

Октябрь 2021 года

Начиная с октября в Ковентри пройдет третья по счету биеннале, посвященная изобразительному искусству. В этот раз организаторы обещают рассказать о творчестве художников 1960-х и 1970-х годов, а также представить работы творившей в 1980-е годы группы BLK Art Group.

Узнать подробнее обо всех мероприятиях можно на сайте coventry2021.co.uk.