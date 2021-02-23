subscription
﻿﻿﻿﻿﻿

Ковентри назван культурной столицей Великобритании

Ковентри назван культурной столицей Великобритании
Фото:pixabay.com

В этом году там пройдет множество интересных мероприятий

Каждые четыре года Национальный лотерейный фонд (National Lottery Heritage Fund, HLF) проводит конкурс на звание культурной столицы Великобритании и выделяет £3 млн в качестве приза. Прежде такой статус был присвоен городу Халл, а в 2021 году он переходит к Ковентри, пишет Metro. Это дает городу уникальную возможность обратить на себя внимание и усилить рост экономики за счет туризма.

Несмотря на коронавирусные ограничения (которые могут и снять), в Ковентри найдется чем заняться – там пройдет множество интересных мероприятий.

Фестиваль CVX

12–15 августа 2021 года

Фестиваль CVX, приуроченный к Международному дню молодежи (12 августа), предоставит молодым людям возможность поделиться историями на темы единства и общности. На мероприятии обещает выступить местный рэп-исполнитель Jay1.

Выставка художников, номинированных на премию Тернера

29 сентября 2021 года – 12 января 2022 года

Премия Уильяма Тернера (The Turner Prize) – одна из самых престижных в мире премий из области современного искусства. Ее может получить любой художник, работавший и выставлявший свои работы в Великобритании в течение последних 12 месяцев. Выставка художников из шорт-листа пройдет в Картинной галерее и музее Герберта (Herbert Art Gallery & Museum), а победителя объявят 1 декабря.

Биеннале Hyper-Possible

Октябрь 2021 года

Начиная с октября в Ковентри пройдет третья по счету биеннале, посвященная изобразительному искусству. В этот раз организаторы обещают рассказать о творчестве художников 1960-х и 1970-х годов, а также представить работы творившей в 1980-е годы группы BLK Art Group.

Узнать подробнее обо всех мероприятиях можно на сайте coventry2021.co.uk.

profile-sample2
Ковентри назван культурной столицей Великобритании
23-02-2021
profile-sample2
Британцы начали массово бронировать летние отпуска
23-02-2021
profile-sample2
750 тыс. человек сэкономили на покупке жилья благодаря отмене гербового сбора
23-02-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.