В Британии зафиксирован рекордный рост смертности среди бездомных

Около тысячи человек скончались в 2020 году

В Великобритании зафиксировали рекордный рост смертности среди бездомных, сообщает The Independent. По данным Музея бездомности (The Museum of Homelessness, MOH), который занимается проблемами оставшихся без жилья британцев, в 2020 году на улицах скончались 976 человек. Это на 37% больше, чем в 2019 году.

Смертность увеличилась, несмотря на старания правительства уберечь бездомных людей от эпидемии коронавируса. В первую волну государство арендовало номера в гостиницах, чтобы разместить 15 тыс. человек, не имеющих постоянного места жительства. По результатам исследования MOH, это позволило предотвратить более 200 смертей.

Всего 3% смертей в 2020 году были непосредственно связаны с COVID-19, говорят аналитики. 15% бездомных покончили жизнь самоубийством, а 36% скончались от передозировки алкоголем или наркотиками.

Сотрудники музея также отметили, что правительство выделяет меньше денег на поддержку бездомного населения, чем в 2010 году, хотя за десять лет число оставшихся без крыши над головой только выросло.