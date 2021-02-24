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Без кота и жизнь не та, или Самый знаменитый кот Британии

Без кота и жизнь не та, или Самый знаменитый кот Британии
фотоwikipedia.org

На прошлой неделе Ларри исполнилось десять лет

Он может войти в кабинет премьер-министра без стука, разлечься на диване, запрыгнуть на стол. И ему ничего за это не будет! Кот Ларри – официальный мышелов на службе Ее Величества, живой символ Британии. Премьеры могут меняться, но кот всегда остается на своем месте. Откуда пошла традиция и какие у Ларри были предшественники? Давайте узнавать.

И мышь не проскочит

Традиция держать котов при дворе была еще во времена Генриха VIII. Но должность главного мышелова правительственной резиденции появилась только в начале XX века. Первого кота, который въехал на Даунинг-стрит, 10, звали Вексель. Но прослужил он, увы, недолго.

В 1929 году в резиденции появился кот Питер, и ему первому назначили официальное жалование из государственной казны: работу выполняет – значит, надо платить. Зарплата была чисто символическая, пенни в день, зато коту даровали привилегию жить в резиденции премьер-министра, лежать на подушке и быть в курсе всех политических событий страны. К слову, нынешний мышелов обходится казне в сто фунтов в год, то есть примерно тридцать пенни в день. 

flickr.com/number10gov

После этого резиденцию охраняли еще два Питера – Питер II и Питер III (а как иначе, все-таки сказывается близость королевского двора!). Преемницей Питера III стала кошка Пета, которую на Даунинг-стрит недолюбливали, потому что она не научилась пользоваться лотком.

Нынешний мышелов, Ларри, тринадцатый по счету и при этом второй из всех котов с Даунинг-стрит, кто может похвастаться официальным титулом главного мышелова правительственной резиденции (первым был Хамфри). Остальных котов так называли неофициально. 

wikipedia.org

Премьер приходит и уходит…

Есть среди котов-резидентов долгожители. Так, Питер I  и Питер III пережили на своем кошачьем веку по пять премьеров. Кот Уилберфорс был свидетелем политических дел четырех премьер-министров, от Эдварда Хита до Маргарет Тэтчер.

Главная задача премьера в первый день – подружиться с котом. Когда в резиденцию въехал новоизбранный Том Блэр, там уже восемь лет как хозяйничал кот Хамфри. Вскоре поползли слухи, что миссис Блэр невзлюбила кота. Чтобы опровергнуть это, пресс-служба премьера разместила фото Шери Блэр с Хамфри на руках. Позже Хамфри пропал из виду, и общественность снова забеспокоилась. Оказалось, у кота обнаружились серьезные проблемы со здоровьем, и его поместили в кошачью клинику. Пришлось отправить его в отставку. 

Место Хамфри заняла кошка Сибил, которая жила не на Даунинг-стрит, 10, а по соседству, что вызвало множество вопросов к тогдашнему премьеру, Гордону Брауну. Пришлось его пресс-службе изворачиваться, доказывая любовь премьера к кошачьим. 

wikimedia.org

Судьба резидента

Нынешнего хранителя Даунинг-стрит привел в 2011 году Дэвид Кэмерон. Кот Ларри проживал до этого момента в приюте для животных «Баттерси» (на приюте висит специальная табличка, напоминающая об этом) и там славился умением ловить мышей – за это, собственно, его и выбрали на королевскую службу.

В первый же день работы Ларри показал свой непростой характер, ударив лапкой по руке репортера ITV News. В то время внимание СМИ было для Ларри чем-то новым, и кот не сразу оценил его. После инцидента он спрятался под столом и отказался выходить. Зато потом кот вошел во вкус и уже с удовольствием позировал. Он даже позволил погладить себя Бараку Обаме, когда тот посетил Великобританию в 2011 году, в непростой период для американо-британских отношений. В общем, в прямом смысле слова сгладили ситуацию. 

Поговаривали, что у Ларри с Дэвидом Кэмероном были непростые отношения. Но опять же – премьер заручился фоточкой с котом на коленях. Однако 16 сентября 2012 года Кэмерон уволил Ларри с должности главного мышелова, обосновав свое решение тем, что кот разленился и перестал ловить мышей. Последней каплей стало то, что премьер застал Ларри мирно спящим в кресле, в то время как мыши сновали по кабинету. Кэмерон попытался разбудить кота, но тот удивленно посмотрел на него и не сдвинулся с места.

Подвинуться Ларри все же пришлось: его место заняла кошка Фрейя, отличавшаяся особой сноровкой в ловле грызунов. Конечно, Ларри эта идея не понравилась, но, так как ему позволили остаться на Даунинг-стрит, он смирился с соседкой. Через два года Фрейю сбила машина, и ее отправили на лечение, а позже освободили от должности. Ларри вернулся на работу и приступил к ней с новыми силами.

wikimedia.org

Битва котов

2016 год для Ларри оказался непростым. Зима, как назло, выдалась теплой и сырой, и лондонские грызуны, вместо того чтобы спать, расплодились. Дошло до того, что британский парламент был вынужден выделить более ста тысяч фунтов на борьбу с грызунами в правительственных зданиях.

Но сотрудники министерства иностранных дел решили сэкономить деньги налогоплательщиков и… завели кота. Так в МИД появился кот Палмерстон – его взяли из того же приюта, что и Ларри. Кота назвали в честь виконта Палмерстона, одного из премьер-министров Великобритании XIX века, который прославился тем, что стал премьер-министром в семьдесят один год, а умер в восемьдесят лет на бильярдном столе во время любовных утех с горничной. То есть лорд был ого-го, ну и подразумевалось, что кот должен последовать его примеру, только в ловле с мышами. 

Надо ли говорить, что Ларри был обескуражен. Как так? Теперь он не один? Конкуренция? Положение Ларри пошатнулось. И на официальной странице Ларри в «Твиттере» (да-да, у кота есть аккаунт в этой соцсети!) появилось голосование: кто лучший кот в правительстве? Надо ли говорить, что Ларри получил 89% голосов?

В разгар политических дебатов по поводу «Брекзита» коты умудрились подраться, а журналисты тут же раструбили: МИД и кабинет премьера дерутся накануне референдума! Судя по тому, что Ларри лишился ошейника, победителем в этой схватке вышел Палмерстон.

flickr.com/number10gov

В 2018 году Палмерстон внезапно исчез из поля зрения британцев. У кота появился лишний вес (мидовцы часто его подкармливали, а тот не отказывался от угощения). Но в начале 2019 года кот снова приступил к своим обязанностям. Теперь негласно считается, что Ларри все-таки главный, а остальные коты у него в подчинении.

Ларри на сегодняшний день самый фотографируемый кот в мире. Несмотря на свою славу и почтенный возраст, он исправно выполняет свои обязанности. 

Подготовила Оксана Кеш

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