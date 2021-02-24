Летние школы и репетиторство: ученики будут наверстывать упущенные знания

Правительство выделило £700 млн на поддержку учебных заведений

С 8 марта учащиеся школ и колледжей в Англии возвращаются к очному обучению, заявил Борис Джонсон. При этом ученики средней школы, студенты и учителя должны будут носить маски для предотвращения новых случаев заражения COVID-19. Учебные заведения готовятся к тому, что детям и подросткам придется в спешном порядке наверстывать упущенные знания.

Меж тем, правительство объявило о дополнительном финансировании школ в размере более £400 млн в дополнение к £300 млн, о которых было объявлено в январе. Деньги будут распределены следующим образом:

– £302 млн пойдут на организацию дополнительных занятий для учеников, больше всего отставших от школьной программы. В первую очередь это касается детей из неблагополучных и малообеспеченных семей. В среднем каждая начальная школа получит около £6 тыс. дополнительно, а каждая средняя школа – около £22 тыс. Руководство учебных заведений решит самостоятельно, на что потратит эти деньги: организацию школьных кружков или оплату сверхурочных занятий для учителей;

– £200 млн будут направлены на поддержку Национальной программы репетиторства (National Tutoring Programme), организующей дополнительное обучение школьников, и на дополнительные уроки английского языка для младших школьников;

– еще £200 млн правительство выделило на организацию дополнительных уроков летом прежде всего для учеников 11-12 лет, которые переходят из начальной школы в среднюю. Как будут работать летние школы, решит само руководство учебных заведений.