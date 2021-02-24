Британские синоптики обещают до 17 градусов тепла

Такая температура больше характерна для мая, нежели для февраля

Казалось бы, совсем недавно в Великобритании прошли обильные снегопады, однако уже в конце февраля воздух прогреется до 17 градусов Цельсия, пишет The Guardian. Жителей страны ожидает ясная солнечная погода, которая больше характерна для мая.

Средняя температура в феврале составляет всего 6,6 градусов Цельсия, в мае – 14,8 градусов по Великобритании и 15,8 градусов по Англии.

24 февраля температура воздуха составит порядка 15-16 градусов на юго-востоке и в центральной части Англии, при этом в Норфолке и Кембриджшире столбик термометра поднимется до рекордных 17 градусов. В Шотландии, Северной Ирландии, на севере Уэльса и на северо-западе Англии пройдут обильные дожди, однако уже 26 февраля будет наблюдаться безоблачная погода.

«Температура на этой неделе поднимется до двузначных значений в большинстве регионов страны, включая Шотландию. Это довольно резкая перемена погоды, учитывая какими холодными были предыдущие две недели», – заметил синоптик Метеорологической службы (Met Office) Оли Клейдон.