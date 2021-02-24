Великобритания держит один из самых строгих карантинов в мире

Более жесткие ограничения среди западных стран действуют только в Ирландии

По данным Оксфордского университета, Великобритания находится на шестом месте в мире – и на втором в Европе – по строгости коронавирусных ограничений. Ученые исследовали 180 стран, затронутых пандемией, и проанализировали предпринятые ими меры для сдерживания вируса, пишет The Daily Mail.

Строгость карантина оценивали по шкале от 1 до 100, где 1 – это полное отсутствие ограничений. По данным на 17 февраля, на первом месте по строгости локдауна оказалась Куба (90,74), на втором – Эритрея (89,81), на третьем – Гондурас (87,96).

Замыкает пятерку Ливан (87,04), а четвертое место занимает Ирландия (87,96), став самой «суровой» западной страной.

Великобритания набрала 86,11 балла. Для сравнения, ученые оценили карантин Германии на 83,33 балла, а французский локдаун – на 63,89 балла. Если жители Англии смогут встречаться с человеком из другого домохозяйства только с 8 марта, то в Германии это уже разрешено. Франция больше полагается на комендантский час, чем на изоляцию, обязывая своих граждан оставаться дома с 18:00 до 6:00. Местные школы, в отличие от Великобритании и Германии, работают в обычном режиме.