Asda планирует сократить 5 тыс. рабочих мест

Компания переориентировалась на онлайн-продажи

Сеть супермаркетов Asda сокращает порядка 5 тыс. рабочих мест, сообщает City A.M. Компания стремится упростить бизнес и переориентировать его на онлайн-продажи, рассказал ее официальный представитель.

Прежде всего руководство реструктурирует деятельность бэк-офиса: отдела учета кассовых операций, отдела по набору персонала и отдела подготовки кадров. За счет этих изменений около 3 тыс. человек могут лишиться работы. Кроме того, компания закроет два крупных торговых центра, Asda Dartford и Asda Heston, ликвидировав еще 800 рабочих мест. В менеджменте магазинов тоже пройдут сокращения, которые затронут 1,1 тыс. человек.

Тем не менее, Asda собирается открыть 4,5 тыс. рабочих мест, но уже в сфере онлайн-продаж и обработки заказов клиентов. Руководство уже начало переговоры с сотрудниками и надеется перевести как можно больше человек на альтернативные должности.

Исполнительный директор Asda Роджер Бернли рассказал, что изменения связаны с резким ростом онлайн-продаж из-за пандемии коронавируса. «Многие наши сотрудники волнуются по поводу сокращений, и наша задача сейчас – поддержать их и создать как можно больше новых рабочих мест», – добавил Бернли.