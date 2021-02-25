Учителя выставят итоговые оценки по GCSE и A-level

Правительство отказалось от оценок по алгоритму

Оценки по экзаменам GCSE и A-level в Англии будут выставлены преподавателями, а не специальным алгоритмом, подтвердили в службе контроля за проведением экзаменов Ofqual. Школьники получат итоговые оценки по результатам успеваемости в течение года и пробных экзаменов, которые проведут сами учителя.

У каждого ученика будет право на бесплатную апелляцию в случае неудовлетворенности итоговыми оценками, пишет BBC. Результаты по A-level объявят 10 августа, по GCSE – 12 августа, сообщил министр образования Великобритании Гэвин Уильямсон, представив свой новый план в Палате общин.

Министр по делам школ Ник Гибб заявил, что правительство разработало «лучшую систему, которая обеспечит справедливость выставления оценок». Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия уже объявили, что экзамены будут заменены оценками преподавателей.

В 2020 году выпускные экзамены отменили из-за эпидемии коронавируса. Министерство образования предложило учителям самим выставить оценки, а затем скорректировало их по специальному алгоритму, разработанному Ofqual. Предполагалось, что это позволит избежать намеренного завышения оценок. Однако использовавшаяся для расчета математическая модель занизила оценки почти 40% выпускников. Многие из них потеряли шанс поступить в вуз или колледж.