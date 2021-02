Актуальная иммиграционная и налоговая информация от Law Firm

Доклад об иммиграционной реформе

Враждебная иммиграционная среда (hostile environment) страны должна быть реформирована путем выборочной отмены ключевых положений, обращения к культуре работы Home Office и улучшения всей системы – такие выводы сделал недавно Institute for Public Policy Research.

Доклад, опубликованный Institute for Public Policy Research, изучает негативные последствия политики правительства страны, направленной на то, чтобы сделать жизнь невыносимой для нелегальных мигрантов в Великобритании. Институт обратился к решениям, рассматривая целый ряд вариантов, от прямой отмены ряда иммиграционных положений до введения новых положений.

Из различных вариантов в докладе рекомендуются три основных направления реформы.

1. Изменения в проверках, иммиграционных сборах и обмене данными

Первое предполагает отмену наиболее вопиющих мер, таких как право на проверку права на аренду жилья и банковских счетов, и важные реформы некоторых других правил, таких как право на проверку работодателей в отношении найма иностранных работников. Проверки работодателей станут всеобщими и обязательными, осуществляемыми через реформированную национальную систему страхования.

Это может показаться едва заметным изменением, но оно очень важно в двух отношениях. Во-первых, оно снимает ответственность с Министерства внутренних дел. Во-вторых, оно прекращает избирательный и, следовательно, дискриминационный характер существующей системы проверок. На наш взгляд, то, как нынешняя политика враждебной иммиграционной среды страны работает, поощряя – или по крайней мере позволяя – расовую дискриминацию, неприемлемо и неоправданно.

Наряду с этим будет создан «брандмауэр», чтобы помешать иммиграционным органам получать несанкционированный доступ к данным о мигрантах, собранных в других государственных сферах, таких как полиция и система NHS.

2. Культура работы Home Office

Второй транш реформ будет касаться культуры работы иммиграционной службы страны. Цель состоит в том, чтобы предотвратить внедрение политики без доказательств того, что она а) будет работать и б) не создаст скандалов типа Windrush. В частности, это означает больше бюджета для отделов по анализу и прогнозированию, а также регулярные антидискриминационные обзоры. Кроме того, должен существовать специальный наблюдательный орган по правам мигрантов.

3. Усовершенствованные пути к регулированию

Третий пакет изменений облегчит легализацию пребывания человека в стране, включая немедленное предоставление постоянного вида на жительства после 20-летнего проживания в стране, хотя и необязательно будет полная амнистия от Home Office.

Лично мы считаем, что амнистия необходима, учитывая потенциальную численность нелегального населения в Великобритании. Но мы также понимаем, насколько это политически спорно. Эти более мягкие реформы имели бы аналогичный эффект, но в течение более длительного периода были бы более прочными и потенциально остановили еще больший рост числа нелегальных мигрантов в стране.

Это продуманный, реалистичный, но в то же время прогрессивный набор предложений по улучшению иммиграционной системы страны.

ILR может быть отозван, но не отменен

Иммиграционное законодательство – штука хитрая. Пример тому – соответствующий случай по делу C1 v Secretary of State for the Home Department [2021] EWHC 242 (Admin).

Суть этого решения заключается в том, что Министерство внутренних дел не имеет права отменять статус Indefinite Leave to Remain (ILR) в соответствии со статьей 13 Закона об иммиграции (Leave to Enter & Remain) 2000 года.

Фабула дела

Заявитель, C1, получил ILR в июле 2017 года и отправился в Иран в ноябре 2018 года. Вскоре после этого Министерство внутренних дел отменило его ILR-статус и приняло решение выдворить его из Великобритании.

С1 вернулся в Великобританию в апреле прошлого года, для чего пересек Ла-Манш на небольшом судне. Ему вручили уведомление о том, что он является нелегальным въехавшим, и с тех пор он находится под стражей в Белмарше.

На С1 также заведено дело, находящееся на рассмотрении Специальной иммиграционной апелляционной комиссии, – предполагается, что там затрагиваются вопросы национальной безопасности.

ILR-статус не может быть отменен

В ходе этого судебного пересмотра в Высоком суде адвокаты от имени С1 выдвинули технический аргумент, что Министерство внутренних дел не может отменить ILR-статус в соответствии со статьей 13(7) Закона об иммиграции 2000 года, поскольку она позволяет отменить только временный вид на жительство, но не постоянный. Судья Джей согласился, обнаружив, что вид на жительство у С1 не был законно отменен: «Я не нашел этот вопрос совсем легким для решения. Я указал на то, что основные положения статьи 13 применяются к ILR-статусу, и я хотел бы добавить, что если временный вид на жительство без истечения срока действия может быть отменен, то представляется аномальным, что ILR статус не может быть отменен. В конечном счете, однако, я пришел к выводу, что статья 13(7) не допускает отмены ILR-статуса…»

В решении также отмечается, что, хотя ILR-статус не может быть отменен согласно статье 13 Закона об иммиграции 2000 года, он может быть отменен согласно статье 76 Закона о гражданстве, иммиграции и убежище 2002 года.

Судья Джей заявил, что, если бы не то, как стороны представили дело, он мог бы пойти еще дальше и обнаружить, что статья 13 не допускает отмены даже временного вида на жительство, чтобы остаться: «Парламент не включил право на отмену в статью 3B(1) [Закона об иммиграции 1971 года]… Если бы дело было решено на моей предпочтительной основе, деклараторное облегчение в том смысле, что статья 13(7) является ultra vires статьи 3B, было бы неизбежным. Исходя из того, что статья 13(7) допускает отмену временного вида на жительство для въезда или пребывания, было бы достаточно, на мой взгляд, предписать деклараторную помощь в том смысле, что статья 13(7) должна толковаться таким образом».

В результате было вынесено решение: С1 не был нелегальным въехавшим.

Комментарий

Этот случай подчеркивает необходимость скрупулезности в проверке наличия юридических полномочий со стороны Министерства внутренних дел. В этом случае, если вид на жительство не был отменен законным образом, все, что произошло в результате (включая задержание), будет считаться недействительным и, вероятно, приведет к значительной финансовой компенсации в пользу С1.

Прежде чем перейти к существу решения Министерства внутренних дел, возможно, стоит подумать о том, может ли это решение быть законно принято, в первую очередь.

Это решение также подчеркивает, насколько сложным стало первичное и вторичное иммиграционное законодательство. Юридическая комиссия попыталась упростить иммиграционные правила Великобритании, но есть основания для того, чтобы попытаться сделать то же самое с базовым законодательством, из которого эти правила фактически вытекают.

Будут ли продлены налоговые каникулы в отношении гербового сбора?

Поскольку до окончания налоговых каникул по уплате гербового сбора при приобретении недвижимости осталось менее семи недель, покупатели, находящиеся в процессе оформления покупки нового дома, могут пропустить срок действия этой льготы и в результате будут вынуждены уплачивать гербовый сбор в значительно большем размере, чем они ожидали, по завершении строительства.

Многие покупатели хотят успеть воспользоваться льготным режимом, который истекает 31 марта.

В июле прошлого года для стимуляции рынка недвижимости правительство отменило необходимость уплаты гербового сбора на первые £500 тыс. при приобретении недвижимости в Англии и Северной Ирландии до 31 марта 2021 года.

В Шотландии, где эквивалентный сбор называется налогом на сделки с землей и зданиями, и в Уэльсе, где покупатели платят налог на сделки с землей, также были введены временные налоговые льготы.

Любой, кто завершит покупку основного жилья стоимостью до £500 тыс. до указанного срока, не будет платить гербовый сбор, а более дорогая недвижимость будет облагаться налогом только на часть стоимости, превышающую эту сумму.

Это может сэкономить покупателям до £15 тыс., если они покупают недвижимость стоимостью до £500 тыс. или более.

Поэтому многие тысячи людей, планирующих переехать во время пандемии, сейчас спешат, чтобы уложиться в крайний срок налоговых льгот в конце марта.

Данные портала о недвижимости Zoopla показывают, что от 70 до 82% продаж будут осуществляться без гербовых сборов, если они будут завершены к концу марта.

Эта мера, а также сбережения на более высоком уровне рынка вызвали всплеск активности. В свою очередь, это означает, что все профессионалы сектора, от геодезистов и юристов до местных советов и агентов по недвижимости, были очень заняты.

Избыточная нагрузка в то время, когда многие столкнулись с нехваткой персонала из-за COVID-19 и практическими рабочими ограничениями, означает задержки в процессе покупки дома.

По оценкам, из-за истечения срока действия льготы по гербовым сборам может быть сорвано до 300 тыс. продаж – тем не менее пока нет способа узнать, насколько точным будет этот прогноз.

Zoopla прогнозирует резкое падение продаж, и ожидается, что с апреля по июнь транзакций будет на 20% меньше по сравнению с первыми тремя месяцами года.

В петиции, поданной покупателями недвижимости, чей новый дом не будет построен вовремя, содержится призыв продлить налоговые каникулы по гербовому сбору на шесть месяцев. Ее подписали почти 150 тыс. человек.

Министры финансов Шотландии и Уэльса подтвердили свои планы отменить налоговые льготы в конце марта, дав людям время на подготовку, и пока нет никаких признаков того, что министр финансов Англии Риши Сунак собирается поступить по-другому в отношении льготы по гербовому сбору.

Представитель Министерства финансов заявил: «Временное снижение гербового сбора помогает защитить сотни тысяч рабочих мест, которые зависят от рынка недвижимости, путем стимулирования экономической активности. Ограниченность во времени – вот что побудило людей воспользоваться этой схемой».