﻿﻿﻿﻿﻿

Пандемия почти не повлияла на психическое здоровье российских студентов

Пандемия почти не повлияла на психическое здоровье российских студентов
Фото:123rf.com

Только 29% заявили, что им было непросто во время карантина

Американская технологическая компания Chegg опросила студентов в возрасте от 18 лет до 21 года, чтобы узнать, как пандемия повлияла на учебный процесс и изменила их жизнь. В опросе приняли участие 17 тыс. человек из 21 страны мира.

Только 29% российских студентов заявили, что эпидемия негативно повлияла на их психическое здоровье. Это один из самых низких показателей в мире наряду с Италией (25%).

Студенты из России в среднем тратили 25 часов в неделю на учебу во время коронавирусного карантина, что также является одним из рекордных значений.  Выше показатели только у немецких, итальянских, мексиканских (27 часов в неделю) и аргентинских студентов (26 часов в неделю).

Только 6% учащихся из России выплачивают образовательный кредит или ссуду – это немногим меньше, чем в Аргентине (7%). Но при этом только 37% российских и 16% аргентинских студентов считают свою страну комфортной для жизни.

При этом 65% от общего числа опрошенных выступают за переход на онлайн-обучение, если оно будет стоить дешевле очного обучения в вузе. По мнению студентом, так они смогут одновременно сэкономить и получить высшее образование.

profile-sample2
Этим летом улицы Вест-Энда снова станут пешеходными
25-02-2021
profile-sample2
Выбираем стрижку и оттенок волос по фэншуй
25-02-2021
profile-sample2
Пандемия почти не повлияла на психическое здоровье российских студентов
25-02-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.