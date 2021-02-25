Пандемия почти не повлияла на психическое здоровье российских студентов

Только 29% заявили, что им было непросто во время карантина

Американская технологическая компания Chegg опросила студентов в возрасте от 18 лет до 21 года, чтобы узнать, как пандемия повлияла на учебный процесс и изменила их жизнь. В опросе приняли участие 17 тыс. человек из 21 страны мира.

Только 29% российских студентов заявили, что эпидемия негативно повлияла на их психическое здоровье. Это один из самых низких показателей в мире наряду с Италией (25%).

Студенты из России в среднем тратили 25 часов в неделю на учебу во время коронавирусного карантина, что также является одним из рекордных значений. Выше показатели только у немецких, итальянских, мексиканских (27 часов в неделю) и аргентинских студентов (26 часов в неделю).

Только 6% учащихся из России выплачивают образовательный кредит или ссуду – это немногим меньше, чем в Аргентине (7%). Но при этом только 37% российских и 16% аргентинских студентов считают свою страну комфортной для жизни.

При этом 65% от общего числа опрошенных выступают за переход на онлайн-обучение, если оно будет стоить дешевле очного обучения в вузе. По мнению студентом, так они смогут одновременно сэкономить и получить высшее образование.