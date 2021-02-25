Russian Business Week в Лондонской школе экономики возвращается онлайн

Russian Business Week в Лондонской школе экономики возвращается 1-6 марта

Ключевые моменты:

– Билеты доступны на сайте rbwforum.co.uk.

– 20+ высокопоставленных докладчиков по финансам, технологиям, предпринимательству и культуре в марте (с понедельника по субботу, 1–6).

– Место проведения – интернет

Russian Business Week пройдет 13-й раз подряд в марте этого года, собрав вместе русскоязычное сообщество на шесть дней экспертных лекций, отраслевых панелей и вечеров профессионального общения.

В этом году основное внимание уделяется пересечению экономики, политики, моды и музыки, а также отдельный разговор пойдет о создании стартапов. Наши спикеры будут освещать такие темы, как цифровая мода, зеленая музыка, теории заговора, биотехнологии, юридический бизнес и банковское дело.

Компьютерные колонки:

– Михаил Ходорковский, бизнесмен;

– Владимир Панферов, вице-президент по слияниям и поглощениям Barclays;

– Юрий Ревич, скрипач;

– Максим Киселев, академик;

– Антонина Самсонова, телеведущая.

Об организаторах:

Неделя российского бизнеса организована и проводится студентами LSE из сообщества русского бизнеса и культуры. Некоммерческое общество было создано в 2006 году с целью развития делового сотрудничества, объединения русскоговорящих студентов и содействия межкультурному обмену в Лондоне и за его пределами.

Его флагманская ежегодная конференция – Russian Business Week – стала ведущим бизнес-событием Лондонской фондовой биржи, ежегодно собирая влиятельных спикеров и сотни посетителей. Среди прошлых спикеров были Дмитрий Медведев, Сергей Лавров, Михаил Зельман, Ксения Собчак, Ирина Прохорова и Альфред Кох.