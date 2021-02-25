Этим летом улицы Вест-Энда снова станут пешеходными

Рестораны займут тротуары и проезжую часть

За время карантина рестораны и кафе понесли колоссальные убытки, а многие объявили о банкротстве и уже не откроются после снятия ограничений. Владельцы некоторых заведений опасаются, что даже после отмены локдауна не смогут вернуться к прежним объемам продаж.

В прошлом году для поддержки сектора муниципалитет Вестминстера разрешил ресторанам и кафе Вест-Энда занять тротуары и даже проезжую часть. Этим летом местные власти планируют повторить прошлогоднее нововведение, пишет Secret London. Первые преобразования начнутся с 12 апреля – именно в этот день рестораны и пабы с летней верандой смогут принимать посетителей.

Улицы St Martin’s Lane и Maiden Lane в Ковент-Гардене, Dean Street, Old Compton Street и Greek Street в Сохо, Lisle Street в Чайнатауне, а также Chiltern Street в районе Марилебон будут закрывать для автомобилей каждый день, чтобы дать возможность владельцам ресторанов выставить столики на улицу.

Новые пешеходные зоны просуществуют до начала сентября. Правительство надеется, что к этому времени Великобритания вернется к нормальной жизни.