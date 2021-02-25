﻿﻿﻿﻿﻿

Этим летом улицы Вест-Энда снова станут пешеходными

Этим летом улицы Вест-Энда снова станут пешеходными
Фото:123rf.com

Рестораны займут тротуары и проезжую часть

За время карантина рестораны и кафе понесли колоссальные убытки, а многие объявили о банкротстве и уже не откроются после снятия ограничений. Владельцы некоторых заведений опасаются, что даже после отмены локдауна не смогут вернуться к прежним объемам продаж.

В прошлом году для поддержки сектора муниципалитет Вестминстера разрешил ресторанам и кафе Вест-Энда занять тротуары и даже проезжую часть. Этим летом местные власти планируют повторить прошлогоднее нововведение, пишет Secret London. Первые преобразования начнутся с 12 апреля – именно в этот день рестораны и пабы с летней верандой смогут принимать посетителей.

Улицы St Martin’s Lane и Maiden Lane в Ковент-Гардене, Dean Street, Old Compton Street и Greek Street в Сохо, Lisle Street в Чайнатауне, а также Chiltern Street в районе Марилебон будут закрывать для автомобилей каждый день, чтобы дать возможность владельцам ресторанов выставить столики на улицу.

Новые пешеходные зоны просуществуют до начала сентября. Правительство надеется, что к этому времени Великобритания вернется к нормальной жизни.

profile-sample2
Этим летом улицы Вест-Энда снова станут пешеходными
25-02-2021
profile-sample2
Выбираем стрижку и оттенок волос по фэншуй
25-02-2021
profile-sample2
Пандемия почти не повлияла на психическое здоровье российских студентов
25-02-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.