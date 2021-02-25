Вакцинация нации

Британская программа вакцинации COVID-19 – дорога к полноценной жизни и удивительный пример командной работы

Все Соединенное Королевство работает над масштабной вакцинацией против коронавируса. От ученых, разработавших эффективные решения, до складских рабочих, обеспечивающих хранение вакцины на местах, – для программы необходимы коллективные усилия людей во всех четырех странах. Британское правительство заготовило более 457 млн доз вакцины нескольких видов. Миллионы людей в приоритетном порядке для населения из группы риска уже получили первую дозу вакцины.

Правительство Великобритании выделило более £6 млрд на разработку и применение вакцин против COVID-19, и сейчас оно распределяет дозы среди служб здравоохранения в Англии, Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии, а также на заморских и зависимых территориях короны.

Великобритания стала первой страной, одобрившей использование антикоронавирусной вакцины. Сейчас в арсенале британских медиков уже три препарата. Утвержденные препараты соответствуют строгим стандартам безопасности, качества и эффективности, установленным независимым органом – Агентством по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA). Вакцина всех трех производителей доступна на территории Великобритании и предоставляется бесплатно.

За самую масштабную кампанию по вакцинации в истории NHS отвечают тысячи ученых, медиков, военнослужащих, сотрудников материально-технического обеспечения и добровольцев, которые делают все возможное. Вот их удивительные истории:

Раджан Биндра, 44 года, женат, имеет двоих детей, по профессии консультант в области авиации, живет в Слау, Беркшир, волонтер местного центра вакцинации

«Я отвечал за управление парковкой, где все останавливаются перед прививкой. Я хотел, чтобы люди видели мои улыбающиеся глаза за маской, чтобы они могли расслабиться… Мы стремились уважительно обращаться с каждым и называли пациентов «клиентами» или «гостями». Когда моя 80-летняя мать (на фото выше с Раджаном) приехала на вакцинацию, я встретил и ее. Я подумал: «А нужно ли мне спрашивать ее удостоверение личности?» – и решил, что это необходимо. Но потом она спросила, могу ли я припарковать для нее машину. И мне пришлось ей отказать, ведь мы не предоставляем такие услуги!»

Калум Маклеод, 27 лет, лейтенант Королевской шотландской драгунской гвардии в Леухарсе, Файф, участвует в создании центров вакцинации

«Мы помогаем во всем, от укладки полов до расстановки стульев и столов, и активно работаем в рамках этой кампании чуть меньше двух недель. Огромные усилия требуются ото всех. Я здесь живу, и мне особенно приятно поддерживать программу вакцинации в своем районе. Многие мои солдаты с удовольствием помогают местному населению по всей Шотландии. Организационные навыки и умение справляться с поставленной задачей, которыми обладают военные, приходятся очень кстати».

Пол Хит, профессор Университета Лондона (University of London), курировал третью фазу клинических исследований в больнице Святого Георгия в Лондоне

«В тестировании Novavax участвуют около 15 200 человек в 33 центрах на территории Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. Это двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование, цель которого – выяснить, имеет ли вакцина значительную эффективность против COVID-19. Как только это будет сделано и, разумеетcя, когда мы удостоверимся в безопасности вакцины, данные будут представлены регулирующему органу, который рассмотрит необходимость предоставления экстренной лицензии. Хорошо, когда доступно много разных вакцин, ведь нам нужно вакцинировать большое количество людей».

Салли Вудкок, 34 года, кларнетистка Королевских ВВС, направлена в центр вакцининации в Поуисе, Средний Уэльс

«Я не из тех, кто сидит сложа руки, поэтому была очень рада прийти на помощь. В Поуисе я работаю с пятью другими музыкантами и пилотом. Мы готовы к любым задачам. Все зависит от количества волонтеров – к примеру, сегодня я подвизалась на автостоянке. Я также выполняла обязанности администратора и отвечала на телефонные звонки. Мы все в одной упряжке, между военными и добровольцами нет никакого разделения. Сама я уже сделала прививку, потому что мы были в контакте с потоком людей и работали бок о бок с медсестрами. Все прошло абсолютно безболезненно».

Дэвид Лоуренс, главный финансовый директор компании Valneva, которая разрабатывает вакцину в Ливингстоне, Западный Лотиан

«Наша биотехнологическая компания – одна из семи разработчиков вакцин, с которыми правительство Великобритании заключило соглашение об использовании. В следующей волне клинических испытаний будут задействованы от 3 до 4 тыс. человек. Нам надо убедиться, что у нас есть достаточно данных для понимания безопасности и эффективности вакцины. Вместо того чтобы заниматься мелкосерийным производством для создания исходного материала для клинических испытаний, мы используем полномасштабный производственный процесс. Это означает, что, если регулирующий орган даст свое согласие, вакцинацию нашей вакциной можно будет начать на следующий день. Да, мы рискуем – но это дает нам возможность быстрее завершить разработку и вовремя предоставить 60 млн обещанных стране доз».

Рут Флеминг, 46 лет, лейтенант-коммандер, офицер запаса Королевского флота Великобритании, помогала координировать работу группы военнослужащих при постройке центра вакцинации в Мертир-Тидвиле, Южный Уэльс

«Моя работа в качестве специалиста по логистике включала в себя обязанности по поддержанию хорошей формы команды и транспортировке нашей группы в соответствии с распоряжениями правительства. Военные – люди энергичные, они помогают взглянуть на ситуацию по-новому. Обычно я работаю специалистом по обработке данных в Университете Суонси и, находясь на задании, могу по-прежнему возвращаться домой к мужу и двум маленьким детям. Я очень горжусь тем, что внесла свою лепту в проект вакцинации, и сама сразу сделаю прививку, как только представится эта возможность. Родители моего мужа уже вакцинировались, скоро очередь дойдет и до моих».

Соул Фауст, директор Центра клинических исследований NIHR Саутгемптона при Университете Саутгемптона

«Во время пандемии я занимался испытанием вакцин, лечением и диагностикой с помощью тестов в регионе Уэссекс. Без вакцины мы не сможем предотвратить дальнейшие волны пандемии и негативное влияние коронавируса на NHS. Я сотрудничаю с национальными сетями и группами, что помогает наилучшим образом использовать превосходную британскую инфраструктуру клинических исследований, которая стоит почти за всеми мировыми научными достижениями в области COVID-19. Это была огромная совместная работа по всей Великобритании».

Чарли Мартелл, майор, начальник отдела строительства центра вакцинации в Форт-Ридженте в Джерси, который теперь предоставляет 1 500 доз вакцины в день

«Это не была жесткая мобилизация. Мы просто собрали местных резервистов и спросили: «Можете ли вы приехать и принять участие в строительстве центра массовой вакцинации?» Был хороший отклик – это было очень эффективное решение локальной проблемы. Строительство центра заняло 10 дней при участии 20 резервистов. Мы работали с момента открытия центра в 7 утра до его закрытия в 7 вечера. Все произошло очень быстро, потому что все мы смогли приступить к работе незамедлительно».

Дейдре Уэбб, 57 лет, живет в Белфасте, работает директором отдела по уходу за больными в Агентстве общественного здравоохранения Северной Ирландии, руководила внедрением программы вакцинации в домах престарелых

«Дома престарелых пережили очень тяжелые времена, поэтому мы взяли на себя обязательство развернуть там вакцинацию как можно скорее. Все обитатели наших домов престарелых получили первые дозы вакцины. Носильщики, водители, уборщики, а также волонтеры – без них мы бы не смогли работать эффективно, это непризнанные герои пандемии. Я тоже собираюсь пройти обучение на вакцинатора, чего жду с нетерпением! Но пока я занимаюсь планированием и отвечаю за персонал и логистику проекта».

Как действует вакцина?

– Вакцина – лучший способ защитить людей от коронавируса и спасти десятки тысяч жизней.

– Чем больше людей получат вакцину, тем больше мы будем защищены от негативных последствий заболевания COVID-19.

– Вакцины обманывают организм, призывая его на борьбу с вирусом. Таким образом они тренируют иммунитет, и он создает защитные антитела и T-лимфоциты. Таким образом, при инфицировании коронавирусом в естественных условиях наш организм уже знает, как себя от него защитить.

– Как и в случае с любой тренировкой, действие вакцины развивается со временем. Реакция организма – иммунный ответ – возникает в течение 2–3 недель после первой вакцинации. В течение первых недель у вас нет полной защиты от коронавируса. Для людей преклонного возраста, формирование иммунного ответа может занимать как минимум 3 недели.

– Еще более эффективная и длительная защита возникает после второй вакцинации, вот почему она так важна для всех. Аналогичных образом защитный эффект от этой прививки возникнет спустя недели после введения дозы.

– Подробная информация – на сайте gov.uk/coronavirus.

Важная информация

– Став первой страной, одобрившей использование вакцины, Великобритания закупила вакцины для всей территории Великобритании и распространила их в Уэльсе, Англии, Шотландии и Северной Ирландии.

– Сегодня в стране имеются три разрешенных препарата для вакцинации от COVID-19. Наш приоритет – спасти как можно больше жизней как можно быстрее, а также сократить количество госпитализаций, которые создают давление на NHS.

– В Великобритании количество вакцинаций на человека в день более чем в два раза превышает норму вакцинации в любой другой стране Европы.

– Программа вакцинации по борьбе с COVID-19 – крупнейшая программа вакцинации в истории NHS, и мы защитили с помощью вакцинации больше людей, чем все страны Европы вместе взятые.

– По всей Великобритании миллионы человек получили хотя бы первую дозу вакцины против COVID-19.

– NHS Англии и NHS Improvement, NHS Уэльса, NHS Шотландии и Health and Social Care в Северной Ирландии имеют многолетний опыт реализации крупномасштабных программ вакцинации, а военные продолжают обеспечивать доставку вакцин по всей Великобритании, от Аберистуита до Абердина.

– Правительство Соединенного Королевства успешно заготовило вакцины на всей территории страны и тесно сотрудничает с местными органами власти в целях вакцинации граждан в группе высокого риска.

– Одобренные вакцины по-прежнему будут доступны по всей Великобритании на бесплатной основе.

– Вакцинация будет проводиться службами здравоохранения всего Соединенного Королевства: NHS Англии и NHS Improvement, NHS Уэльса, NHS Шотландии и Health and Social Care в Северной Ирландии. Правительство Великобритании тесно сотрудничает с автономными администрациями для обеспечения согласованного подхода к реализации вакцины от COVID-19 на всей территории Великобритании.

– Правительство Великобритании инвестировало более £230 млн в производство каждой эффективной вакцины и закупило вакцины от имени автономных администраций, зависимых и заморских территорий на безвозмездной основе.

– Правительство Великобритании обеспечило доступ в общей сложности к 457 млн доз вакцин для всего Соединенного Королевства. Были заключены соглашения с семью отдельными разработчиками вакцин, и это, в свою очередь, повышает шансы Великобритании получить самую безопасную и эффективную вакцину в кратчайшие сроки.