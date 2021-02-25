Выбираем стрижку и оттенок волос по фэншуй

Знаете ли вы, что существует методика выбора прически по фэншуй? Оказывается, выпрямлять кудри или, наоборот, завивать прямые волосы стоит не всегда, да и краситься и стричься лучше в определенное время, чтобы привлечь удачу в любви, карьере или деньгах. О том, как это работает, нам расскажет фэншуй-специалист Маритес Аллен (maritesallen.com).

При выборе прически по методике фэншуй в основном нужно учитывать два показателя: оттенок волос и вариант стрижки. И весь расчет, конечно, мы начинаем с вашего элемента и даты рождения. Необходимо согласовать ваш имидж с вашим личным элементом – это земля, огонь, вода, дерево или металл. Идеально подобрав сочетание, вы сможете гармонизировать свою внутреннюю энергию с внешней, что, в свою очередь, поможет во всех сферах жизни: отношениях, карьере, здоровье и общем благополучии.

Число Гуа

Для начала вам нужно определить свое число Гуа. Это число используется в фэншуй для определения вашего благоприятного и неблагоприятного направления. Гуа указывает на личную энергетику человека. Для кого-то одно направление может оказаться благотворным, принести удачу в делах, способствовать здоровью и успеху, а другому оно может не подходить вовсе. Чтобы выяснить, что подходит вам, нужно рассчитать число Гуа.

Поиск личного числа Гуа, или духовного числа, зависит от года рождения. Сложите две последние цифры вашего года рождения, а если в результате у вас получилось двузначное число, сложите и его цифры. Так, например, если вы родились в 1968 году, расчет такой: 6 + 8 =14, 1 + 4 = 5.

Для женщин: возьмите полученное число и добавьте 5 (или 6, если вы родились после 2000 года). В нашем примере получилось 5, поэтому дальше будет так: 5 + 5 = 10, 1 + 0 = 1. То есть число Гуа для женщины, родившейся в 1968 году, равно 1.

Для мужчин: вычтите полученное число из 10 (или из 9, если вы родились после 2000 года). Для мужчины, родившегося в 1968 году, вычисляем: 10 − 5 = 5, следовательно, число Гуа равно 5.

Эта таблица поможет вам выбрать наиболее удачную стрижку согласно личному числу Гуа.

В таблице каждое число Гуа соответствует разным формам, которые представляют области жизни. Формы также соответствуют благоприятному элементу фэншуй, а тот, в свою очередь, предполагает удачные узоры и оттенки.

Эта таблица представляет формы, соответствующие различным элементам, предлагаемому оттенку и стилю стрижки.

Например, если в качестве личного элемента у вас выпадает дерево, вам подойдут длинные и прямые волосы от светло-коричневого до средне-коричневого оттенков.

«У всех нас есть интеллектуальный стиль и стиль привлекательности. Я родилась в 1968 году, поэтому мое число Гуа равно 1. Мои длинные волнистые волосы – мой стиль интеллекта, синий – мой цвет интеллекта. Красный – цвет для славы и популярности. Знать свои счастливые оттенки по фэншуй очень полезно. Вы также можете использовать их при выборе оттенка не только волос, но и теней и помады, чтобы привлечь удачу через красоту. Тем, кто родился под водной стихией, рекомендуют выбирать черный, синий и серый цвета. Для огненных знаков отлично подходят красный, розовый, фиолетовый. Для деревянных знаков – зеленые и коричневые тона. Для земных знаков – кремовые и бежевые оттенки. А для металлических знаков лучше всего подходят белый, золотой и серебряный», – говорит Аллен.

Фэншуй-специалист также сможет рассчитать наиболее удачные и неудачные дни для похода в салон и, конечно, для удачи в других сферах жизни: открытия бизнеса, начала ремонта, поездок и многого другого.

Фэншуй причесок

Чтобы быть в гармонии с собой, лучше всего полюбить натуральное состояние своих волос. Если у вас что-то не ладится, первый совет – убрать подальше приборы для укладки волос (утюжки, плойки) и оставить волосы такими, какие они есть: прямыми или, наоборот, кудрявыми.

Если у вас часто назревают конфликты, будь то с друзьями, близкими или коллегами, соберите волосы в пучок и закрепите его как можно ниже, почти у затылка. Такая прическа поможет сгладить конфликты и более мягко донести свою точку зрения.

Для концентрации и энергии соберите волосы в высокий хвост.

Для удачного свидания лучше всего оставить волосы распущенными, это должно сблизить вас с партнером.

Блестящие аксессуары для волос служат дополнительной защитой от разрушающей негативной энергии.

Длинные или короткие?

Обладательницам длинных и густых от природы волос повезло вдвойне: такие волосы не только выглядят роскошно, но и дарят женщине жизненную силу, энергию и выдержку, что, несомненно, помогает в любой ситуации. Именно поэтому такие волосы не рекомендуют стричь коротко. Например, вы решили превратить свои локоны длиной до пояса в короткое каре, но это чревато тем, что вас может охватить апатия, вы будете сильнее уставать и лениться. Если волосы, обычно густые, начинают выпадать, это может говорить о влиянии негативной энергии, от источника которой придется избавиться, чтобы вернуть волосы в прежнее шикарное состояние.

Специалисты по фэншуй рекомендуют состригать волосы после затяжной болезни, расставания, развода или мощных ссор, потому что в волосах накапливается много разрушительной негативной энергии. Выбрать удачный день для стрижки можно, обратившись к специалисту или самостоятельно рассчитав по лунному календарю. Перед важным мероприятием, к которому вы долго шли или готовились, стричься не рекомендуют, потому что это может повлиять на его исход, а вот по завершении важного дела стрижка приветствуется.

По фэншуй челка не лучший элемент прически, она делает своих обладательниц более уязвимыми и чрезмерно доверчивыми.

Именно из-за того, что волосы способны накапливать разного рода энергию, фэншуй-специалисты не рекомендуют делать наращивание, ведь вместе с чужими волосами вы перенимаете энергию, которая необязательно окажется положительной.

Стрижем волосы по фазам луны

Стрижка волос в период роста луны вызывает их быстрый рост.

Стрижка в период, когда луна идет на убыль, наоборот, эффективна для замедления роста волос. Этот секрет пригодится тем, кто предпочитает короткие стрижки: вы сможете дольше сохранить форму прически и позволите волосам расти более крепкими.

Стрижка волос в полнолуние – оптимальное решение, так как именно во время полной луны рекомендуется совершать кардинальные изменения во внешности.

Стрижка волосы на новую луну, особенно в новом стиле, считается неудачной по фэншуй, однако вы можете слегка подровнять кончики.