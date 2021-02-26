Принц Гарри рассказал о своем отношении к британской прессе и сериалу «Корона»

А также раскрыл первое слово Арчи!

После объявления о сложении королевских обязанностей принц Гарри дал интервью Джеймсу Кордену – актеру, продюсеру и ведущему ток-шоу «Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом» (The Late Late Show with James Corden). Беседа прошла в неформальной обстановке: ведущий и Гарри прокатились на даблдекере, пишет Sky News.

Герцог Сассекский рассказал, что основной причиной ухода из королевской семьи стала британская пресса, которая писала о каждом его шаге. «Обстановка была очень тяжелой, и это замечали многие, – признался принц. – Токсичная атмосфера негативно повлияла на мое психическое здоровье. Я сделал то, что сделал бы на моем месте всякий муж и отец, увез семью оттуда».

Гарри признался, что ему проще смотреть сериал «Корона», чем читать новости о себе и королевской семье. Плюс сериала в том, что он не претендует на абсолютную достоверность, отметил принц. Меган Маркл не присутствовала на интервью лично – Гарри подключил ее по FaceTime. Пара подтвердила, что будет работать на благо общества, несмотря на сложение королевских обязанностей.

Не обошлось и без беседы о детях. Оказывается, первым словом маленького Арчи стало слово «крокодил»! А на минувшее Рождество королева Елизавета II подарила ему вафельницу, и теперь Меган готовит на завтрак вафли.

